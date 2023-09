Simulazioni al supercomputer rivelano le origini degli anelli e delle lune di Saturno

By

Un recente studio pubblicato su The Astrophysical Journal ha utilizzato simulazioni di supercomputer per fornire una spiegazione per l'origine degli anelli di Saturno. La ricerca, condotta dalla NASA, dall’Università di Durham e dall’Università di Glasgow, suggerisce che gli anelli potrebbero essersi formati dai detriti di due lune ghiacciate più piccole che si scontrarono e si frantumarono alcune centinaia di milioni di anni fa. Queste lune progenitrici sarebbero state di dimensioni simili alle attuali lune di Saturno, Dione e Rea. Alcuni dei detriti di questa collisione potrebbero anche aver contribuito alla formazione delle attuali lune di Saturno.

Questa nuova visione delle origini degli anelli di Saturno è stata resa possibile dai dati raccolti dalla sonda spaziale Cassini, che ha trascorso 13 anni a studiare Saturno e i suoi sistemi. Le misurazioni di Cassini hanno mostrato che gli anelli sono composti principalmente da ghiaccio e hanno accumulato pochissima polvere dalla loro formazione. Ciò indica che gli anelli si sono formati relativamente di recente nella storia del sistema solare.

Per studiare ulteriormente la formazione degli anelli, il gruppo di ricerca ha utilizzato il supercomputer COSMA presso la struttura DiRAC dell'Università di Durham. Hanno condotto simulazioni idrodinamiche con una risoluzione oltre 100 volte superiore rispetto agli studi precedenti. Modellando diverse collisioni tra le lune precursori, i ricercatori hanno ottenuto preziose informazioni sulla storia del sistema di Saturno.

Le simulazioni hanno rivelato che un impatto tra lune ghiacciate avrebbe potuto inviare abbastanza materiale vicino a Saturno per formare gli anelli. Questo scenario porta naturalmente alla creazione di anelli ricchi di ghiaccio, poiché la roccia nel nucleo dei corpi in collisione è dispersa in modo meno ampio rispetto al ghiaccio sovrastante. Questi risultati supportano l’idea che gli anelli abbiano avuto origine da una collisione tra due lune, piuttosto che da altre spiegazioni alternative.

Simulando vari scenari di collisione, i ricercatori hanno determinato che un'ampia gamma di impatti potrebbe disperdere la giusta quantità di ghiaccio nel limite Roche di Saturno. Questa è la regione in cui la forza gravitazionale di un pianeta può disintegrare corpi più grandi di roccia o ghiaccio. Il ghiaccio sparso potrebbe quindi depositarsi in anelli ghiacciati come quelli osservati oggi attorno a Saturno.

Il dottor Jacob Kegerreis, ricercatore presso l'Ames Research Center della NASA, ha sottolineato l'importanza di queste simulazioni per la comprensione del sistema di Saturno. Ha sottolineato che c'è ancora molto da scoprire su Saturno e le sue lune, inclusa la possibilità di ambienti adatti alla vita. Le nuove simulazioni forniscono un'esplorazione dettagliata dell'evoluzione del sistema, facendo luce sulla giovinezza geologica degli anelli di Saturno.

Nel complesso, questo studio offre prove convincenti del fatto che gli anelli e le lune di Saturno sono il risultato di una massiccia collisione nella storia relativamente recente del sistema solare. Le simulazioni del supercomputer hanno fornito preziose informazioni sulla formazione di queste caratteristiche celesti, contribuendo alla nostra comprensione della dinamica e dell'evoluzione del sistema di Saturno.

Fonte:

– LFA Teodoro et al, A Recent Impact Origin of Saturn's Rings and Mid-sized Moons, The Astrophysical Journal (2023).