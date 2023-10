Monitoraggio delle correnti oceaniche dallo spazio: la missione SWOT

By

Gli scienziati stanno andando in mare a bordo della RV Investigator, una nave da ricerca all'avanguardia, per raccogliere dati oceanici essenziali sotto il percorso del satellite Surface Water and Ocean Topography (SWOT). La missione SWOT, una collaborazione tra NASA e CNES, mira a fornire agli scienziati una visione migliore della superficie dell'oceano e rivelare informazioni cruciali sulle correnti oceaniche che influiscono sul tempo e sul clima.

Mentre i cambiamenti climatici interrompono le correnti oceaniche globali, i ricercatori hanno osservato un rallentamento nella circolazione profonda che trasporta carbonio, calore, ossigeno e sostanze nutritive in tutto il mondo. In superficie, le correnti oceaniche stanno diventando più energiche. Le correnti di confine occidentali, come la Corrente del Golfo e la Corrente dell’Australia Orientale, che convogliano il calore dai tropici ai poli, hanno visto cambiamenti drammatici e si stanno riscaldando da due a tre volte più velocemente della media globale nell’emisfero meridionale.

La missione satellitare SWOT utilizzerà misurazioni satellitari accurate della superficie del mare per mappare le variazioni della sua altezza, consentendo agli oceanografi di stimare le correnti oceaniche che scorrono al di sotto. Queste misurazioni aiutano gli scienziati a monitorare i cambiamenti nelle correnti oceaniche e a comprendere come il calore viene distribuito in tutto l’oceano, il che ha un impatto significativo sul clima locale e sugli ecosistemi marini.

I dati satellitari sono integrati da osservazioni effettuate a livello della superficie, consentendo ai ricercatori di confrontare le misurazioni satellitari con i dati del mondo reale. Questo confronto è fondamentale per dare un senso ai dati satellitari e acquisire una comprensione più profonda delle correnti oceaniche. Combinando le osservazioni satellitari con i dati raccolti in mare, gli scienziati avranno a disposizione un nuovo potente strumento per monitorare e studiare i cambiamenti nelle correnti oceaniche e i loro effetti sul pianeta.

