Un nuovo lipopeptide ciclico modula l’immunità delle piante: approfondimenti da uno studio di ricerca

Un recente studio condotto dal gruppo di ricerca di Hai-Lei Wei presso l'Accademia cinese delle scienze agricole in Cina ha scoperto nuove informazioni sulla biosintesi e sulla modulazione dell'immunità delle piante. Lo studio si concentra su un nuovo lipopeptide ciclico chiamato medpeptina, prodotto da Pseudomonas mediterranea.

I lipopeptidi ciclici (CLP) sono metaboliti secondari multifunzionali prodotti da vari batteri e sono stati identificati come elicitori chiave dell'immunità delle piante. Tuttavia, i meccanismi alla base delle interazioni tra CLP e piante sono rimasti sfuggenti. Lo studio è incentrato sulla medpeptina, un CLP di 22 aminoacidi sintetizzato da un cluster di geni non ribosomiali del peptide sintasi (NRPS) e regolato da un sistema di rilevamento del quorum.

A differenza di altri CLP, la medpeptina non presenta attività antimicrobica. Invece, induce l’immunità alla morte delle cellule vegetali e conferisce resistenza alle infezioni batteriche. Attraverso l’analisi comparativa del trascrittoma e il silenziamento genico indotto dal virus (VIGS), il gruppo di ricerca ha identificato specifici candidati alla segnalazione immunitaria coinvolti nella percezione della medpeptina nella Nicotiana benthamiana, una specie vegetale modello.

Lo studio evidenzia il ruolo critico di una proteina estensina ripetuta ricca di leucina della parete cellulare (NbLRX3) e di una proteina chinasi simile a un recettore (NbRLK25) nel mediare la morte cellulare innescata dalla medpeptina e la resistenza alle infezioni da agenti patogeni. Il silenziamento di queste proteine ​​ha compromesso la risposta immunitaria, sottolineando la loro importanza nei meccanismi di difesa indotti dalla medpeptina.

Questa ricerca fornisce preziose informazioni sui meccanismi non canonici del rilevamento CLP e sul loro impatto sull’immunità delle piante. L’identificazione della medpeptina e della sua modalità d’azione unica apre strade per lo sviluppo di applicazioni biotecnologiche innovative volte a migliorare la protezione dalle malattie delle piante e la produttività delle colture.

Comprendere le complesse interazioni tra CLP e piante offre nuove possibilità per sviluppare strategie efficaci per migliorare la resistenza alle malattie delle piante. Queste scoperte hanno implicazioni significative per l’agricoltura e potrebbero portare allo sviluppo di metodi di controllo delle malattie sostenibili e rispettosi dell’ambiente. Sfruttare il potere della medpeptina e di altri CLP potrebbe rivoluzionare le strategie di protezione delle piante, riducendo la dipendenza dai pesticidi chimici tradizionali e promuovendo colture più sane e resistenti.

Fonte: Ingegneria