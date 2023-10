Substrati di gelatina recentemente identificati fanno luce sulla funzione della barriera astrogliale

I ricercatori dell’Università di Münster e dell’Ospedale universitario di Bonn hanno fatto un passo avanti nella comprensione del ruolo delle gelatinasi nella funzione della barriera astrogliale, una componente cruciale della barriera ematoencefalica. Nella neuroinfiammazione, le cellule immunitarie chiamate leucociti attraversano la barriera emato-encefalica e le metalloproteinasi della matrice gelatinasi (MMP) -2 e -9 svolgono un ruolo vitale in questo processo. Tuttavia, i substrati specifici su cui agiscono questi enzimi durante la penetrazione dei leucociti sono rimasti sconosciuti.

Utilizzando un metodo sensibile basato sulla spettrometria di massa del secretoma, il gruppo di ricerca ha identificato con successo centinaia di molecole che vengono scisse dalla superficie cellulare degli astrociti. Questa scoperta ha generato un database unico di substrati MMP-2/-9 coinvolti nella formazione e nel mantenimento della barriera, nonché nella comunicazione tra astrociti e neuroni. I risultati di questo studio sono stati pubblicati sulla rivista Science Advances.

Le cellule endoteliali che rivestono la parete interna dei vasi sanguigni cerebrali formano una barriera protettiva per il cervello, nota come barriera emato-encefalica. Tuttavia, affinché si formi una barriera emato-encefalica pienamente funzionale, sono necessari anche gli astrociti, un tipo di cellula gliale. Nelle malattie come la sclerosi multipla, i sintomi non si sviluppano finché le cellule immunitarie non hanno penetrato sia lo strato endoteliale che quello astrogliale, evidenziando l’importante contributo degli astrociti all’integrità funzionale della barriera emato-encefalica.

È noto che le gelatinasi MMP-2 e MMP-9 regolano l'invasione dei leucociti durante la neuroinfiammazione. Decifrando la specificità del loro substrato, i ricercatori sperano di ottenere una migliore comprensione dei processi molecolari essenziali per la funzione della barriera astrogliale. Il gruppo di ricerca ha utilizzato un approccio basato sulla spettrometria di massa del secretoma per identificare le scissioni proteolitiche delle proteine ​​associate alla membrana cellulare. Questo approccio ha fornito preziose informazioni sulle due principali classi di composti rilasciati dalle MMP-2/MMP-9 dalla superficie cellulare degli astrociti.

Questa scoperta di substrati della gelatinasi precedentemente sconosciuti fa luce sul ruolo della barriera astrogliale nel mantenimento della barriera emato-encefalica e suggerisce che l'attività di MMP-2/MMP-9 può anche influenzare la comunicazione tra astrociti e neuroni. Ulteriori ricerche in quest’area miglioreranno la nostra comprensione della natura molecolare della barriera astrogliale e del suo contributo alla barriera emato-encefalica.

Fonte: Università di Münster/Ospedale universitario di Bonn