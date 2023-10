Starquakes: la fonte dei lampi radio veloci?

By

Riepilogo: Un recente studio condotto da ricercatori dell’Università di Tokyo propone che le potenti esplosioni di energia provenienti dallo spazio note come lampi radio veloci (FRB) potrebbero essere causate da “terremoti stellari”. Studiando queste esplosioni, gli scienziati possono ottenere informazioni sulle origini degli FRB, nonché sui terremoti, sulla materia ad alta densità e sulle leggi fondamentali della fisica nucleare.

I lampi radio veloci (FRB) sono segnali brevi che possono viaggiare per miliardi di anni luce ma durano solo una frazione di secondo. Scoperte nel 2007, la causa di queste esplosioni rimane ancora sconosciuta. Tuttavia, gli scienziati ritengono che alcuni di essi possano essere emessi da stelle di neutroni, in particolare magnetar, che sono stelle di neutroni con campi magnetici incredibilmente forti.

Un recente studio condotto dall’Università di Tokyo ha rilevato nette differenze tra FRB e brillamenti solari, ma ha anche notato diverse somiglianze tra FRB e terremoti. Ciò supporta la teoria secondo cui gli FRB sono causati da “sistemi stellari”, che si verificano quando la superficie di una stella di neutroni subisce uno spostamento improvviso, simile ai terremoti sulla Terra.

Per indagare ulteriormente su questo aspetto, i ricercatori hanno utilizzato analisi statistiche e dati provenienti da migliaia di lampi provenienti da diverse fonti di FRB. Confrontando il tempo e l’energia delle emissioni di queste esplosioni con la correlazione tempo-energia dei terremoti e dei brillamenti solari, hanno trovato notevoli somiglianze tra FRB e terremoti, supportando ulteriormente la teoria dello starquake.

Questa ricerca non solo fornisce informazioni sulle origini degli FRB, ma ha anche implicazioni per la comprensione dei terremoti, della materia ad alta densità e delle leggi fondamentali della fisica nucleare. Studiando i terremoti stellari su stelle di neutroni distanti, gli scienziati possono acquisire nuove conoscenze su questi fenomeni in ambienti completamente diversi.

Andando avanti, il team prevede di continuare a studiare gli FRB per convalidare l'universalità dei loro risultati. Un’ulteriore comprensione di questi eventi energetici dallo spazio potrebbe fornire preziose conoscenze sul comportamento della materia ad alta densità e contribuire ai progressi della fisica nucleare.

Fonti: Università di Tokyo, Space.com.