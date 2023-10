Svelare i segreti dell'invecchiamento: il ruolo dei geni saltellanti

By

Gli scienziati sono continuamente impegnati a svelare i misteri dell’invecchiamento per migliorare la nostra qualità di vita e prolungare la nostra durata. Recenti ricerche sugli elementi trasponibili (TE), noti anche come “geni saltatori”, hanno fatto luce sul loro ruolo cruciale nel processo di invecchiamento.

I TE sono sequenze all'interno del nostro codice DNA che hanno la capacità di spostarsi o “saltare” da una sezione all'altra. Sebbene questo movimento sia un processo naturale, può porre problemi se non regolato adeguatamente. Per studiare l'impatto degli TE sull'invecchiamento, i ricercatori dell'Università Eötvös Loránd in Ungheria si sono concentrati sul percorso Piwi-piRNA, una sequenza di reazioni molecolari responsabili del controllo degli TE.

Negli esperimenti sui vermi Caenorhabditis elegans, i ricercatori hanno osservato che la manipolazione del percorso Piwi-piRNA alterava il processo di invecchiamento. Riducendo l'attività TE attraverso la sottoregolazione o sovraesprimendo somaticamente i componenti del percorso, i vermi vivevano significativamente più a lungo. Questa scoperta suggerisce che il movimento dei geni saltatori all’interno del genoma del DNA contribuisce all’invecchiamento degli organismi.

Questa scoperta è coerente con il comportamento di animali come le meduse immortali, che possono rigenerarsi continuamente e potenzialmente vivere per sempre. Studi precedenti hanno dimostrato che il percorso Piwi-piRNA sopprime i TE in queste creature. Tuttavia, la relazione tra attività TE e invecchiamento cellulare è rimasta finora poco chiara. Lo studio con C. elegans indica che l'attività TE influenza il processo di invecchiamento cellulare.

I ricercatori hanno scoperto anche un altro aspetto del comportamento TE legato all’invecchiamento. Man mano che i vermi invecchiavano, si verificava un aumento della metilazione del DNA N6-adenina all'interno dei segmenti TE, uno spostamento nell'attività genetica che migliora l'attività TE. Questi interessanti risultati aprono possibilità di modificare e influenzare il comportamento dei TE per rallentare l’invecchiamento cellulare. Anche se l’immortalità potrebbe non essere raggiungibile, è possibile ridurre la prevalenza di malattie e disturbi legati all’età nella popolazione anziana.

Inoltre, questa ricerca ha il potenziale per aprire la strada a un metodo per determinare l’età basato sul DNA, fornendo un orologio biologico accurato. Le implicazioni di questa modificazione epigenetica sono di vasta portata e potrebbero avere implicazioni significative per i campi della medicina e della biologia.

