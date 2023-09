Sonno frammentato legato a un ridotto controllo delle emozioni

Un recente studio pubblicato sulla rivista Cognition and Emotion ha rivelato che il sonno frammentato è associato a una ridotta capacità di controllare le emozioni. Lo studio ha scoperto che una notte di sonno interrotto ha portato i partecipanti a fissarsi su pensieri negativi, che a loro volta hanno intensificato i sentimenti negativi il giorno successivo.

Il sonno frammentato si verifica quando le persone sperimentano brevi risvegli durante la notte, con conseguente scarsa qualità del sonno. Ciò non solo lascia le persone stanche al mattino, ma spesso porta anche a un calo dell’umore positivo e ad un aumento dell’umore negativo. Tuttavia, l’esatto meccanismo alla base dell’impatto del sonno sulle nostre emozioni non è ancora ben compreso.

Una teoria è che il sonno modifica le nostre capacità di regolazione delle emozioni. La regolazione delle emozioni implica l’uso dei nostri pensieri e delle nostre azioni per controllare le nostre emozioni e il modo in cui vengono espresse. Esistono strategie adattive che mirano a migliorare il nostro umore, come vedere una situazione in modo più positivo, accettare le emozioni così come sono e concentrarsi su qualcosa di più neutro o positivo. D’altra parte, le strategie disadattive, che danneggiano il nostro umore, includono la repressione delle emozioni, il pensiero costantemente negativo e l’autocritica.

Per studiare l’impatto della frammentazione del sonno su queste strategie di regolazione delle emozioni, uno studio condotto da ricercatori dell’Università Radboud nei Paesi Bassi ha reclutato 69 partecipanti di età compresa tra 18 e 29 anni. I partecipanti indossavano un Actiwatch, un dispositivo che tiene traccia oggettivamente del sonno attraverso il movimento, e compilavano un diario del sonno ogni mattina.

Nella sesta notte dello studio, i partecipanti hanno dormito normalmente (la notte di controllo) o hanno sperimentato la frammentazione del sonno, dove venivano svegliati da un allarme ogni 80 minuti. La mattina del settimo giorno, i partecipanti hanno completato un compito di regolazione delle emozioni. Hanno guardato un filmato neutro, seguito da un filmato triste come misurazione di base. Quindi, è stato chiesto loro di utilizzare una delle strategie di regolazione delle emozioni prima di guardare un altro triste filmato.

Dopo l'attività, i partecipanti hanno completato dei sondaggi misurando il loro uso di varie strategie di regolazione delle emozioni e le loro attuali emozioni positive e negative. Lo studio ha scoperto che in seguito alla frammentazione del sonno, i partecipanti hanno riportato livelli più bassi di emozioni positive e un aumento della ruminazione, che li porta a pensare costantemente in modo negativo a una situazione. Solo la ruminazione è risultata associata a emozioni negative più forti la mattina successiva alla frammentazione del sonno.

I ricercatori hanno suggerito che la scarsa qualità del sonno interrompe il controllo dell’attenzione, rendendo difficile distogliere l’attenzione dai pensieri negativi. Hanno anche scoperto che i partecipanti riferivano una maggiore distrazione in seguito alla frammentazione del sonno, probabilmente come strategia adattativa controattiva per combattere la ruminazione disadattiva. Tuttavia, è stato riscontrato che la distrazione riduce le emozioni positive.

Sebbene lo studio presentasse alcune limitazioni, come le fasi del sonno poco chiare da cui i partecipanti venivano svegliati e la maggior parte dei partecipanti erano donne, ha indagato in modo efficace gli effetti a breve termine della scarsa qualità del sonno sull’umore. I risultati aprono strade per ulteriori ricerche sulle conseguenze della scarsa qualità del sonno a lungo termine.

Fonte: lo studio, "L'effetto del sonno frammentato sulla capacità e sull'utilizzo della regolazione delle emozioni", è stato scritto da Merel Elise Boon, MLM van Hooff, JM Vink e SAE Geurts.