Si prevede che un calore senza precedenti causerà un’estinzione di massa tra 250 milioni di anni

Uno studio condotto dall’Università di Bristol ha rivelato che si prevede che un calore senza precedenti porterà alla prossima estinzione di massa tra circa 250 milioni di anni. La ricerca, pubblicata su Nature Geoscience, ha utilizzato modelli climatici di supercomputer per creare simulazioni del futuro. Queste simulazioni indicano che gli estremi climatici si intensificheranno in modo significativo man mano che i continenti si fonderanno per formare un unico supercontinente, dando vita a un mondo caldo, secco e inabitabile.

Lo studio suggerisce che man mano che il sole diventa più luminoso, emettendo più energia e riscaldando la Terra, le temperature continueranno ad aumentare. Inoltre, il processo di formazione del supercontinente porterà a eruzioni vulcaniche più frequenti, rilasciando grandi quantità di anidride carbonica nell’atmosfera e riscaldando ulteriormente il pianeta.

I mammiferi, compreso l’uomo, sono storicamente sopravvissuti adattandosi a condizioni meteorologiche estreme. Tuttavia, mentre i mammiferi si sono evoluti per resistere alle temperature più fredde, la loro tolleranza al caldo eccessivo è rimasta relativamente costante. Pertanto, l’esposizione prolungata al caldo estremo si rivelerebbe insostenibile.

L’autore principale, il dottor Alexander Farnsworth, ha spiegato che la formazione del supercontinente creerebbe un “triplo smacco” di aumento del calore a causa dell’effetto di continentalità, di un sole più caldo e di livelli più elevati di CO2 nell’atmosfera. Ha affermato che questi fattori si tradurrebbero in un ambiente ostile privo di fonti di cibo e acqua per i mammiferi. Le temperature previste tra 40 e 50 gradi Celsius, insieme all’elevata umidità, renderebbero impossibile per i mammiferi raffreddare i loro corpi attraverso il sudore, portandoli alla morte.

Anche se si prevede che i cambiamenti climatici indotti dall’uomo continueranno a causare stress termico e mortalità in alcune regioni, la ricerca suggerisce che il pianeta rimarrà abitabile fino alla formazione del supercontinente, tra 250 milioni di anni. Tuttavia, una volta formato il supercontinente, solo dall’8% al 16% del territorio sarà abitabile per i mammiferi.

La coautrice, la Dott.ssa Eunice Lo, ha sottolineato l’importanza di affrontare l’attuale crisi climatica causata dalle emissioni umane. Ha sottolineato la necessità di emissioni nette pari a zero per mitigare il caldo estremo che è già dannoso per la salute umana.

Lo studio ha utilizzato modelli climatici per simulare le tendenze future della temperatura, tenendo conto di fattori come vento, pioggia e umidità. Questi modelli sono stati applicati per prevedere il clima del futuro supercontinente, noto come Pangea Ultima, utilizzando dati sul movimento delle placche tettoniche, sulla chimica degli oceani e sulla biologia.

I calcoli per i futuri livelli di CO2 sono stati guidati dal professor Benjamin Mills dell’Università di Leeds. Lo studio stima che i livelli di CO2 potrebbero aumentare dalle attuali 400 parti per milione (ppm) a oltre 600 ppm in milioni di anni. Il professor Mills sottolinea l’importanza di ridurre le emissioni di combustibili fossili per evitare che i livelli di CO2 raggiungano prima livelli così elevati.

Lo studio conclude che mentre la Terra si troverà ancora nella zona abitabile tra 250 milioni di anni, la formazione di un supercontinente con elevati livelli di CO2 renderà la maggior parte del mondo inabitabile per i mammiferi. I risultati fanno luce anche sull’importanza di considerare la tettonica e la disposizione dei continenti quando si studiano gli esopianeti oltre il nostro sistema solare.

Fonte:

– Università di Bristol

– Geoscienze della natura