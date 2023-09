Un nuovo studio esplora i fattori che modellano la biodiversità su piccola scala

By

Un recente studio condotto da ricercatori della George Washington University fa luce sui fattori dinamici che contribuiscono alla biodiversità su piccola scala. Lo studio, intitolato “La concorrenza e la disponibilità dell’habitat interagiscono per strutturare le comunità di formiche arboree su scale di organizzazione ecologica”, si concentra sulle formiche arboree nel Dagny Johnson Key Largo Hammock Botanical State Park a Key Largo, in Florida.

La foresta di Dagny ospita una vasta gamma di specie, tra cui 84 ​​specie protette di piante e animali. I ricercatori hanno studiato un gruppo specifico di specie di formiche che popolano solo questo pezzo di terra unico. Comprendere i fattori che influenzano il numero di specie in questo ambiente è fondamentale per gli sforzi di conservazione.

I ricercatori hanno osservato la comunità di formiche che viveva in 176 alberi di Poisonwood per un arco di due anni. Hanno scoperto che la disponibilità delle risorse e la concorrenza svolgono un ruolo significativo nel determinare la biodiversità su scale diverse. Su scala complessiva, la disponibilità delle risorse è il principale fattore determinante. La quantità di legno morto disponibile nell'albero influenza il numero di specie che possono abitarlo.

Quando si ingrandisce la rete di formiche all’interno di un albero, la disponibilità delle risorse rimane importante, ma la competizione tra diverse specie di formiche diventa più significativa. Le specie competono direttamente tra loro attraverso il movimento e l'interazione. Su scala ancora più piccola, all’interno di un singolo formicaio, la competizione è l’unico fattore che conta. Le formiche spostano le risorse in base alla minaccia percepita dai loro vicini.

Lo studio sottolinea l’importanza sia della disponibilità delle risorse che della concorrenza nel mantenimento delle comunità ricche di biodiversità. L’importanza relativa di questi fattori dipende dalla scala alla quale vengono esaminati i modelli di biodiversità. I risultati aiuteranno gli ambientalisti a promuovere la biodiversità nella foresta di Dagny e in altri habitat simili.

La presenza di legno morto in una foresta è fondamentale per sostenere una comunità diversificata di specie. Questa ricerca evidenzia l’importanza di mantenere foreste sane con abbondanza di legno morto, poiché è essenziale per tutte le specie all’interno dell’ecosistema. Comprendendo i fattori che modellano la biodiversità su piccola scala, gli sforzi di conservazione possono essere meglio indirizzati verso il sostegno e la preservazione degli habitat naturali.

Fonte: George Washington University