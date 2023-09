Un nuovo studio rivela informazioni sull'ereditarietà materna del DNA mitocondriale

Un recente studio pubblicato sulla rivista Nature Genetics fa luce sul principio scientifico fondamentale secondo cui il DNA mitocondriale (mtDNA) viene trasmesso esclusivamente dalla madre. In precedenza, si credeva che il mtDNA paterno venisse eliminato dopo la fecondazione, ma questo studio ha scoperto che gli spermatozoi maturi mancano del mtDNA intatto.

I ricercatori dell’Oregon Health & Science University e di altre istituzioni hanno scoperto che, sebbene gli spermatozoi portino un piccolo numero di mitocondri, non contengono mtDNA. Allo sperma mancava anche una proteina essenziale per il mantenimento del mtDNA, nota come fattore di trascrizione mitocondriale A (TFAM).

Il motivo per cui agli spermatozoi non è consentito contribuire con il mtDNA rimane poco chiaro, ma una teoria è che gli spermatozoi utilizzano una quantità significativa di energia mitocondriale durante la fecondazione, il che potrebbe portare all'accumulo di mutazioni nel mtDNA. Al contrario, gli ovociti in via di sviluppo, conosciuti come ovociti, ottengono energia principalmente dalle cellule circostanti, mantenendo così il mtDNA relativamente incontaminato.

Lo studio sottolinea l’importanza del contributo del mtDNA materno nel conferire un vantaggio evolutivo limitando il rischio di mutazioni del mtDNA che causano malattie nella prole. Le mutazioni nel mtDNA possono portare a disturbi potenzialmente fatali negli organi con elevate esigenze energetiche.

Per affrontare la trasmissione dei disturbi noti del mtDNA, l'autore corrispondente dello studio, Shoukhrat Mitalipov, ha aperto la strada a un metodo chiamato terapia sostitutiva mitocondriale. Questa tecnica sostituisce il mtDNA mutante con il mtDNA sano proveniente da ovociti donati attraverso la fecondazione in vitro.

Sebbene gli studi clinici che utilizzano questa procedura siano stati limitati negli Stati Uniti, vengono condotti all’estero per prevenire le malattie e curare l’infertilità.

I ricercatori ritengono che comprendere il ruolo del TFAM durante la maturazione dello sperma e la fecondazione potrebbe essere la chiave per trattare alcuni disturbi dell’infertilità e migliorare l’efficienza delle tecnologie di riproduzione assistita.

Questo studio fornisce preziose informazioni sul meccanismo dell’ereditarietà materna del mtDNA e sulle sue implicazioni per la fertilità umana e la terapia con cellule germinali.

Fonte:

Lee, W., et al. (2023) Basi molecolari per l'eredità materna del DNA mitocondriale umano. Genetica della natura. doi.org/10.1038/s41588-023-01505-9.