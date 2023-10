Gli scienziati scoprono nuovi dettagli sulla storia dell'oro

By

I ricercatori della Yale University e del Southwest Research Institute (SwRI) hanno fatto una scoperta inaspettata che fa luce sulla storia dell'oro e di altri metalli preziosi. Hanno proposto una nuova ipotesi riguardante il rilascio di elementi altamente siderofili (HSE), come l'oro e il platino, in sacche poco profonde del mantello terrestre.

Secondo la teoria convenzionale, questi metalli preziosi furono consegnati durante la prima formazione della Terra quando entrò in collisione con corpi delle dimensioni della Luna, lasciando dietro di sé depositi di materiali. Tuttavia questo processo di assorbimento è rimasto un mistero perché, secondo questa teoria, i metalli preziosi non avrebbero dovuto accumularsi vicino alla superficie terrestre.

La nuova ipotesi è incentrata su una sottile regione del mantello nota come zona “transitoria”. In questa regione la parte superficiale del mantello si scioglie mentre la parte più profonda rimane solida. Gli scienziati hanno scoperto che questa zona transitoria ha proprietà dinamiche che intrappolano efficacemente i componenti metallici in caduta e li trasportano lentamente al resto del mantello.

I ricercatori ritengono che questo processo di distribuzione sia in corso e che i resti della zona transitoria possano essere osservati come anomalie geofisiche nelle profondità del mantello. Questa teoria è supportata dal fatto che la regione transitoria si forma quasi sempre quando un grande oggetto di simulazione colpisce la Terra primordiale.

Lo studio della dinamica della regione transitoria del mantello ha rivelato che essa avviene in un lasso di tempo ristretto, circa un giorno, ma la sua influenza sull'evoluzione della Terra dura da miliardi di anni.

Questa scoperta non solo fornisce una potenziale soluzione al mistero di come i metalli preziosi siano finiti nelle tasche poco profonde del mantello, ma offre anche spunti sull’emergere di mondi oltre il nostro.

Nel complesso, questa ricerca sfida la saggezza convenzionale ed evidenzia i complessi processi coinvolti nell’origine della Terra e di altri corpi celesti.

Fonte: Università di Yale e Southwest Research Institute (SwRI)