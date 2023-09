La scoperta nell'Australia occidentale potrebbe portare a nuovi depositi di diamanti rosa

I ricercatori che studiano il giacimento di diamanti Argyle nell’Australia occidentale hanno fatto una scoperta significativa che potrebbe portare alla luce nuovi depositi di diamanti rosa molto ricercati, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications. La miniera di diamanti di Argyle, che ora è chiusa, era la fonte del 90% delle pietre preziose colorate del mondo. I diamanti rosa della massima qualità possono valere decine di milioni di dollari.

Utilizzando i laser per analizzare i minerali e le rocce estratte dal deposito di Argyle, i ricercatori hanno scoperto che il sito in cui si sono formati i diamanti rosa è associato alla disgregazione di un antico supercontinente chiamato Nuna, avvenuta circa 1.3 miliardi di anni fa. L'area in cui si trova la miniera ha subito uno stiramento durante questa rottura, creando delle lacune nella crosta terrestre che hanno permesso al magma di viaggiare verso la superficie, portando con sé i diamanti rosa.

Tradizionalmente, i depositi di diamanti si trovano all’interno delle rocce vulcaniche nel mezzo degli antichi continenti. Tuttavia, affinché i diamanti possano mostrare un colore rosa o rosso, devono subire intense forze derivanti dalla collisione delle placche tettoniche, che alterano le loro strutture cristalline. La collisione tra l'Australia occidentale e l'Australia settentrionale circa 1.8 miliardi di anni fa portò alla trasformazione di diamanti incolori in diamanti rosa nelle profondità sotto la crosta terrestre.

Il gruppo di ricerca ha scoperto che i depositi di Argyle hanno 1.3 miliardi di anni, il che indica che si sono formati durante la disgregazione del supercontinente Nuna. Lo studio suggerisce che le giunzioni degli antichi continenti, formatesi durante la disgregazione dei supercontinenti, potrebbero svolgere un ruolo cruciale nella formazione dei depositi di diamanti rosa. Questa scoperta potrebbe guidare gli sforzi esplorativi alla ricerca di nuovi vulcani contenenti diamanti rosa, portando potenzialmente alla scoperta di depositi simili in Australia e in altre parti del mondo.

Per riassumere, i ricercatori che studiano il giacimento di diamanti Argyle dell'Australia occidentale hanno identificato le condizioni geologiche necessarie per la formazione dei diamanti rosa. La disgregazione dell'antico supercontinente Nuna ha creato delle lacune nella crosta terrestre, consentendo al magma di trasportare diamanti rosa in superficie. La scoperta suggerisce che le giunzioni degli antichi continenti potrebbero contenere la chiave per trovare nuovi giacimenti di diamanti rosa.