La scoperta del diamante rosa offre approfondimenti sul processo di formazione

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, i ricercatori che studiano il giacimento di diamanti Argyle dell'Australia occidentale hanno acquisito nuove conoscenze sulla formazione dei diamanti rosa e di altre varietà di colore. La miniera di Argyle, che rappresenta il 90% dei diamanti rosa del mondo, è ora chiusa, rendendo queste gemme ancora più rare e preziose. I diamanti rosa lucidi della massima qualità possono raggiungere prezzi di decine di milioni di dollari.

Lo studio si è concentrato sulla comprensione delle condizioni geologiche necessarie per la formazione dei diamanti rosa. Analizzando i campioni della miniera di Argyle, gli scienziati sono stati in grado di identificare le condizioni specifiche richieste per lo sviluppo di queste gemme rare. Questa conoscenza potrebbe potenzialmente portare alla scoperta di nuovi giacimenti di diamanti rosa in altre aree.

I diamanti rosa si formano sotto pressioni estreme e temperature elevate nelle profondità del mantello terrestre. Sono composti da carbonio puro, proprio come i diamanti bianchi, ma il loro colore unico deriva dalla presenza di una rara struttura atomica che assorbe la luce verde. L’esatto processo con cui i diamanti rosa acquisiscono il loro colore è ancora in gran parte un mistero, ma questa recente ricerca avvicina gli scienziati a svelare l’enigma.

La miniera di Argyle, con le sue vaste riserve di diamanti rosa, è da diversi decenni una fonte significativa di queste preziose pietre preziose. La sua chiusura nel novembre 2020 ha segnato la fine di un’era per l’industria dei diamanti, aumentando l’appetibilità e il valore dei diamanti rosa esistenti.

Sebbene lo studio offra importanti spunti sul processo di formazione dei diamanti rosa, sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno le condizioni necessarie per la loro creazione. Tuttavia, questa scoperta porta nuove speranze per la futura scoperta di giacimenti di diamanti rosa in altre parti del mondo.

