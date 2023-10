Una nuova ricerca mira a ridurre gli effetti collaterali delle nanotecnologie in medicina

Un recente studio pubblicato su Nature Nanotechnology suggerisce una strategia per ridurre al minimo gli effetti collaterali negativi associati all’iniezione endovenosa di nanoparticelle comunemente utilizzate in medicina. Quando le nanoparticelle vengono iniettate nel corpo, possono attivare una parte del sistema immunitario chiamata complemento. Il complemento è un gruppo di proteine ​​che riconoscono e neutralizzano le sostanze estranee, comprese le nanoparticelle. Questa risposta immunitaria può portare a effetti collaterali come mancanza di respiro, frequenza cardiaca elevata, febbre, ipotensione e persino shock anafilattico.

I ricercatori, guidati dal professor Dmitri Simberg della Skaggs School of Pharmacy dell’Università del Colorado, miravano a comprendere meglio e trovare una soluzione per prevenire questi effetti collaterali. Hanno collaborato con il dottor Michael Holers della School of Medicine dell’Università del Colorado per studiare l’impatto degli inibitori del complemento iniettati con nanoparticelle in modelli animali.

Lo studio si è concentrato su un gruppo specifico di inibitori del complemento chiamati “regolatori”. I ricercatori hanno scoperto che questi regolatori inibiscono efficacemente l'attivazione del complemento da parte delle nanoparticelle sia nel siero umano in vitro che nei modelli animali. Iniettando i regolatori a dosi molto basse, sono riusciti a bloccare completamente e in modo sicuro l'attivazione del complemento da parte delle nanoparticelle nei modelli animali.

Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che solo una piccola frazione di nanoparticelle che entrano nel sangue in un'iniezione standard effettivamente attivano il complemento. Questa scoperta suggerisce che i regolatori del complemento possono lavorare prontamente per mitigare l’attivazione immunitaria quando le nanoparticelle iniziano ad attivare il complemento.

Questi risultati forniscono una migliore comprensione di come i regolatori del complemento possano aiutare il corpo a rispondere in modo più favorevole alle nanoparticelle. Il gruppo di ricerca ritiene che un'ulteriore esplorazione dell'uso di regolatori con nanoparticelle potrebbe migliorare l'efficacia e la tollerabilità delle terapie e dei vaccini basati sulla nanotecnologia.

Il prossimo passo per i ricercatori sarà testare gli inibitori del complemento con più nanoparticelle e in diversi modelli di malattia per comprendere appieno il potenziale di questo approccio. L’obiettivo finale è applicare questa ricerca in un contesto clinico.

Nel complesso, questo studio offre una strategia promettente per mitigare gli effetti collaterali negativi associati all’uso delle nanoparticelle in medicina. Comprendendo e controllando l'attivazione del complemento, il potenziale della nanotecnologia nei trattamenti medici può essere massimizzato riducendo al minimo le reazioni avverse.

Fonte:

Nanotecnologia della natura (2023). Inibizione delle risposte acute del complemento verso nanoparticelle iniettate in bolo da parte di proteine ​​regolatrici mirate a breve circolazione. DOI: 10.1038/s41565-023-01514-z