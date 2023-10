Un nuovo studio rivela il ruolo delle rocce nelle emissioni di CO2

By

Un nuovo studio condotto dall’Università di Oxford mette in discussione la convinzione prevalente secondo cui l’erosione naturale delle rocce agisce come un deposito per l’anidride carbonica (CO2). Invece, la ricerca suggerisce che l’erosione delle rocce può anche essere una fonte significativa di emissioni di CO2, rivaleggiando con quella dei vulcani. I risultati, pubblicati sulla rivista Nature, hanno importanti implicazioni per la modellizzazione del cambiamento climatico.

Le rocce immagazzinano una grande quantità di carbonio proveniente da antichi resti di piante e animali, rendendole una componente cruciale del ciclo del carbonio terrestre. Durante l'alterazione chimica, alcuni minerali presenti nelle rocce assorbono CO2 quando esposti all'acido debole dell'acqua piovana. Questo processo aiuta a controbilanciare le continue emissioni di CO2 dei vulcani, contribuendo al ciclo naturale del carbonio della Terra e mantenendo condizioni superficiali abitabili.

Tuttavia, questo nuovo studio rivela che esiste anche un rilascio di CO2 dalle rocce nell’atmosfera, equivalente alle emissioni di CO2 dei vulcani di tutto il mondo. Questo ulteriore processo non è attualmente incluso nella maggior parte dei modelli del ciclo naturale del carbonio. Il rilascio avviene quando le rocce formatesi su antichi fondali marini, contenenti carbonio organico proveniente da piante e animali sepolti, vengono spinte verso la superficie terrestre, come durante la formazione delle montagne. L'ossigeno presente nell'aria e nell'acqua reagisce con il carbonio organico, provocando il rilascio di CO2. Ciò mette in discussione l’ipotesi comunemente diffusa secondo cui le rocce esposte agli agenti atmosferici sono un deposito di CO2.

Misurare il rilascio di CO2 derivante dagli agenti atmosferici del carbonio organico nelle rocce è stato impegnativo. In questo studio, i ricercatori hanno utilizzato un elemento tracciante chiamato renio, che viene rilasciato nell’acqua quando il carbonio organico della roccia reagisce con l’ossigeno. Campionando l'acqua del fiume e misurando i livelli di renio, sono stati in grado di quantificare il rilascio di CO2. Tuttavia, ottenere una stima globale sarebbe una sfida significativa.

Per migliorare le loro scoperte, i ricercatori hanno determinato la quantità di carbonio organico presente nelle rocce vicino alla superficie e hanno identificato le aree in cui si stava verificando una rapida esposizione a causa dell’erosione nelle regioni montuose. Hanno utilizzato un supercomputer per simulare le complesse interazioni dei processi fisici, chimici e idrologici.

I risultati rivelano molte vaste aree in cui le rocce erose dagli agenti atmosferici fungono da fonte di emissioni di CO2, mettendo alla prova la nostra comprensione del ciclo del carbonio. Punti caldi di rilascio di CO2 sono stati trovati in catene montuose con alti tassi di sollevamento, come l’Himalaya orientale, le Montagne Rocciose e le Ande. I ricercatori stimano che il rilascio globale di CO2 derivante dagli agenti atmosferici del carbonio organico delle rocce sia di circa 68 megatoni all’anno.

Questo studio offre preziose informazioni sulle complesse dinamiche del ciclo del carbonio terrestre e sottolinea la necessità di modelli più completi che tengano conto delle emissioni di CO2 dalle rocce. Affinando la nostra comprensione delle fonti e dei pozzi di assorbimento della CO2, possiamo migliorare le previsioni sui cambiamenti climatici e sviluppare strategie di mitigazione efficaci.

