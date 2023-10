Una nuova ricerca rivela che i batteri marini perdono flagelli e altre caratteristiche quando ritornano nell'oceano

Un recente studio condotto dal Joint Genome Institute del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, in collaborazione con ricercatori dell'Università del Nevada, a Las Vegas, ha portato alla luce scoperte sorprendenti sui batteri del phylum Chloroflexota. Si è scoperto che questi batteri, noti per la loro capacità di scomporre gli inquinanti e riciclare il carbonio, avevano flagelli nelle sorgenti termali, ma persero questa caratteristica quando si evolvettero per abitare gli ambienti marini centinaia di milioni di anni fa.

I ricercatori si sono concentrati specificamente su una classe dei Chloroflexota chiamata Dehalococcoidia, che ha la capacità di degradare le sostanze chimiche dannose presenti nei pesticidi e nei refrigeranti. Attraverso il sequenziamento del genoma e della metagenomica, hanno scoperto che i Dehalococcoidia che vivono nelle sorgenti termali possedevano flagelli, una caratteristica non precedentemente nota nel Chloroflexota. Al contrario, le loro controparti che vivono negli oceani erano prive di flagelli, suggerendo che queste strutture furono perse durante l’adattamento evolutivo agli ambienti marini.

Lo studio ha rivelato anche altri tratti sorprendenti nella sorgente termale Dehalococcoidia. Alcuni di questi tratti erano scomparsi nei batteri che si erano evoluti per vivere nell’oceano, mentre rimanevano resti di altri tratti. Ad esempio, sia i Dehalococcoidia delle sorgenti termali che quelli che vivono negli oceani hanno mostrato una perdita di pareti cellulari e un complesso modello di evoluzione per i geni legati ai composti vegetali che si nutrono. Ciò suggerisce che questi batteri probabilmente fanno affidamento sulla cooperazione con altri microrganismi nella loro comunità per scomporre il materiale vegetale.

Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che le sorgenti termali Dehalococcoidia avevano enzimi per sintetizzare o degradare gli ormoni vegetali, indicando che le loro controparti terrestri potrebbero avere la capacità di manipolare la crescita delle piante.

Comprendere la storia evolutiva e le caratteristiche uniche dei batteri Chloroflexota potrebbe avere importanti implicazioni per l'ingegneria dei microrganismi per applicazioni come la produzione di biocarburanti. Sfruttando le loro diverse capacità metaboliche, gli scienziati potrebbero essere in grado di sviluppare processi più sostenibili ed efficienti in vari settori.

Ulteriori studi su questi batteri potrebbero far luce sul potenziale utilizzo dei processi microbici nella produzione di biocarburanti e in altre applicazioni sostenibili.

Fonte: Marike Palmer et al, I dealococcoidi termofili con tratti insoliti fanno luce su un passato inaspettato, The ISME Journal (2023).