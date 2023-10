Superbolt: svelare i misteri dietro i fulmini più potenti della natura

Uno studio innovativo condotto da ricercatori dell’Università Ebraica di Gerusalemme e dell’Università di Washington ha fatto luce sull’enigmatico fenomeno dei superbolt. Questi fulmini rari e sorprendentemente potenti, che rappresentano meno dell’1% di tutti gli eventi di fulmini, possono liberare un’energia mille volte superiore rispetto ai fulmini normali.

Lo studio, che comprende i dati sui fulmini raccolti tra il 2010 e il 2018 dalla World Wide Lightning Location Network globale, ha scoperto un fattore cruciale che contribuisce alla comparsa dei superbolt. I risultati rivelano che la vicinanza della zona di carica elettrica di una nube temporalesca alla superficie della terra o dell’oceano aumenta la probabilità che si formino dei superbolt.

Gli scienziati hanno precedentemente notato che regioni come l’Oceano Atlantico nord-orientale, il Mar Mediterraneo e l’altopiano dell’Altiplano in Perù e Bolivia hanno una maggiore frequenza di fulmini superbolt. Queste aree sono caratterizzate da brevi distanze tra la zona di tariffazione e le fredde acque oceaniche o le superfici montuose ad alta quota.

La spiegazione sta nel fatto che la zona di ricarica, dove avviene l'elettrificazione, viene creata al di sopra della temperatura dell'aria di 0 °C (32 °F). L'aria fredda sopra l'oceano avvicina questo livello alla superficie, mentre le montagne a quote più elevate provocano l'innalzamento dell'aria, con conseguente raffreddamento e una vicinanza del livello di 0 °C alla superficie. La distanza più breve tra la zona di ricarica e la superficie terrestre o oceanica riduce la resistenza elettrica, portando a una corrente più elevata e a fulmini più intensi.

Utilizzando vari parametri di dati, tra cui l’altezza della superficie terrestre e dell’acqua, l’altezza della zona di tariffazione, la temperatura delle nuvole a diversi livelli e le concentrazioni di aerosol nelle nuvole, i ricercatori hanno costruito una mappa globale che ha evidenziato la relazione tra questi fattori e la forza dei fulmini. Sorprendentemente, non hanno trovato alcuna correlazione tra i fulmini superbolt e le miscele di aerosol, come la polvere del deserto, contraddicendo gli studi precedenti.

Comprendere la meccanica dei superbolt non è solo fondamentale per prevederne la comparsa e ridurre al minimo i potenziali danni a strutture e navi, ma anche per comprendere l’impatto del cambiamento climatico. Sono necessarie ulteriori ricerche per determinare se il riscaldamento del pianeta comporterà un aumento o una diminuzione dei fulmini superbolt e in che modo i cambiamenti di temperatura e umidità influenzeranno questi eventi. Il team prevede inoltre di indagare su altri fattori che potrebbero contribuire alla formazione dei superbolt, come le variazioni nel ciclo solare o nel campo magnetico terrestre.

Questo studio segna un significativo passo avanti nello svelare i misteri che circondano i superbolt, fornendo agli scienziati un importante passo avanti e un quadro più chiaro della loro presenza. Anche se c’è molto altro da esplorare, questi risultati costituiscono un pezzo significativo del puzzle, motivando ulteriori indagini per espandere la nostra comprensione di questi straordinari fenomeni naturali.

Fonte: La ricerca è stata pubblicata sul Journal of Geophysical Research Atmospheres.