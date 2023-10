Un ricercatore dell'Università di Alberta sviluppa metodi innovativi per convertire CO2 e glicerolo in materiali a valore aggiunto

Un ricercatore dell’Università di Alberta in Canada ha sviluppato due metodi innovativi per convertire l’anidride carbonica (CO2) e il glicerolo in materiali a valore aggiunto. Questi metodi hanno il potenziale per decarbonizzare vari settori, tra cui quello automobilistico, elettronico, dell’abbigliamento, degli adesivi, degli imballaggi, dei solventi e dei prodotti farmaceutici.

Uno dei processi si concentra sulla conversione della CO2 in metanolo, un metodo promettente per trasportare e immagazzinare l’idrogeno in forma liquida. Tuttavia, l’acqua può disattivare il catalizzatore necessario per questa trasformazione. Il ricercatore Yanet Rodriguez Herrero ha sviluppato un processo per preparare un catalizzatore stabile che respinge l'acqua, permettendole di funzionare efficacemente a bassa pressione e temperatura. Ciò non solo rende il processo di conversione meno dispendioso in termini energetici ma anche più efficiente dal punto di vista economico.

Il secondo processo sviluppato da Herrero mira a convertire il glicerolo, un sottoprodotto della produzione del biodiesel, in monomeri. Questi monomeri sono essenziali per la creazione di polimeri, necessari per la produzione di biopolimeri utilizzati nel consolidamento di sterili fini fluidi. Questo processo di conversione non solo aiuta a soddisfare la crescente domanda di biocarburanti, ma offre anche una soluzione per gestire l’eccesso di glicerolo grezzo, riducendo così le minacce ambientali.

Entrambi i processi mostrano vantaggi promettenti per vari settori, tra cui l’energia, l’idrogeno, i biocarburanti, l’industria alimentare e quella chimica. Fornendo alternative sostenibili per la creazione di prodotti a valore aggiunto, questi metodi offrono una situazione vantaggiosa per tutti dal punto di vista economico e ambientale.

Fonte: Università di Alberta, Canada