Esplorazione dei cicli autocatalitici: verso la comprensione delle origini della vita

L’autocatalisi svolge un ruolo cruciale nella replicazione e nella sostenibilità della vita. Un team di scienziati dell’Università del Wisconsin-Madison ha intrapreso uno studio per comprendere i principi fondamentali alla base dell’autocatalisi e le sue potenziali implicazioni per la ricerca della vita oltre la Terra.

L'autocatalisi si riferisce a una reazione chimica in cui il prodotto della reazione funge da catalizzatore per la stessa reazione. In altre parole, la reazione si autosostiene e si autopromuove. I ricercatori si sono concentrati specificamente su una classe di cicli autocatalitici chiamati cicli autocatalitici basati sulla proporzione (CompAC).

I ricercatori definiscono innanzitutto il concetto di comproporzionamento nei CompAC. Il comporporzionamento implica la reazione tra una forma ossidata di un elemento o composto, indicata come MHi, e una forma ridotta, indicata come MLo, con conseguente formazione di due MMed di stato intermedio e dei prodotti di scarto associati, indicati come XComp,M. La stechiometria di questa reazione può variare e, in alcuni casi, possono essere coinvolte anche altre specie alimentari.

Il team esplora quindi due processi ausiliari che possono verificarsi nei CompAC: processi ausiliari ossidativi e riduttivi. Il processo ossidativo utilizza un ossidante per convertire MMed in MHi, portando alla formazione di un CompAC ossidativo. D'altra parte, il processo riduttivo coinvolge un riducente che riduce MMed a MLo, formando un CompAC riduttivo.

Per comprendere meglio questi cicli, i ricercatori hanno codificato a colori vari componenti. Gli autocatalizzatori, che svolgono un ruolo fondamentale nei cicli, sono sottolineati. Gli M dello stato intermedio sono evidenziati in viola, rosso e oro per rappresentare rispettivamente i loro stati più ossidati, intermedi e più ridotti. L'ossidante e il riducente, coinvolti nei processi ausiliari, sono evidenziati rispettivamente in blu e verde.

Comprendere i principi dei cicli autocatalitici non solo fa luce sulla complessità della vita sulla Terra, ma fornisce anche preziose informazioni sulle potenziali condizioni necessarie affinché la vita emerga altrove nell’universo. Identificando le condizioni più probabili per l’autocatalisi, gli scienziati possono concentrare la ricerca della vita su pianeti che presentano caratteristiche simili e potenziale per reazioni chimiche autosufficienti.

Questa ricerca contribuisce alla continua esplorazione delle origini della vita e alla possibilità di trovare forme di vita extraterrestri. Ampliando la nostra conoscenza dei principi fondamentali alla base della replicazione e della sostenibilità della vita, facciamo un passo avanti nello svelare i misteri dell'universo.

Fonte:

– Università del Wisconsin-Madison