Nuovo ricettario di ricette chimiche Guide alla ricerca di vita extraterrestre

Gli scienziati hanno compilato un elenco completo di ricette chimiche che hanno il potenziale per formare la vita, che può guidare la ricerca della vita su esopianeti lontani. Queste ricette coinvolgono combinazioni di molecole provenienti da tutta la tavola periodica e generano modelli di reazioni autoriproduttive note come reazioni autocatalitiche.

Le reazioni autocatalitiche incoraggiano il ripetersi della stessa reazione e sono considerate cruciali per il sostegno della vita. I ricercatori hanno identificato 270 combinazioni di molecole che hanno il potenziale per un'autocatalisi prolungata. Queste ricette possono aiutare gli scienziati a simulare le condizioni osservate su esopianeti distanti e a studiare il potenziale della vita.

Anche se potrebbe non essere mai possibile sapere con certezza come ha avuto origine la vita sulla Terra, i ricercatori ritengono che ricreando le condizioni planetarie in una provetta, potranno in primo luogo comprendere le dinamiche del sostentamento della vita. Utilizzando l’elenco di ricette appena pubblicato, gli scienziati possono studiare il potenziale della vita sugli esopianeti simulando le condizioni osservate in questi mondi lontani.

La ricerca ha anche implicazioni per filtrare gli esopianeti dove la vita potrebbe non esistere. Comprendendo il tipo di reazioni chimiche che hanno luogo in un ambiente abiotico o prebiotico, gli scienziati possono identificare più facilmente le firme biologiche false positive. Questa conoscenza aiuterà a restringere il campo della ricerca sugli esopianeti abitabili e a concentrare gli sforzi su quelli con il maggior potenziale di ospitare la vita.

Nel complesso, questo libro di ricette chimiche completo fornisce preziose informazioni sulle potenziali biochimiche che potrebbero esistere oltre la Terra. Apre nuove strade per l’esplorazione della vita nell’universo e migliora la nostra comprensione delle condizioni necessarie affinché la vita emerga.

Fonte:

– Betül Kaçar, et al. (2021). Reazioni di comporporzionamento autocatalitico come percorso probabilistico verso la complessità biotica. Giornale dell'American Chemical Society.

– Credito immagine: NASA