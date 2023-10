Sbloccare il potenziale dei materiali 2D per la memoria del computer

By

La famosa Legge di Moore, secondo la quale il numero di transistor in un circuito integrato raddoppia ogni due anni, è stata la forza trainante del progresso tecnologico. Tuttavia, l’industria sta ora raggiungendo i limiti fisici legati alla riduzione dei chip dei computer. I ricercatori della South Dakota Mines stanno ora esplorando il potenziale dei materiali bidimensionali (2D) per rivoluzionare la memoria del computer.

I materiali 2D, come il grafene, sono incredibilmente sottili, spesso spessi solo pochi atomi. South Dakota Mines, con la sua esperienza nell’informazione e nella scienza quantistica, sta conducendo ricerche innovative su tipi speciali di materiali 2D. Questi materiali hanno proprietà strutturali ed elettriche uniche che possono agire come piccoli interruttori o dispositivi di memoria del computer, superando le attuali tecnologie in termini di efficienza energetica e versatilità.

Il progetto, sostenuto da una sovvenzione di 800,000 dollari da parte della National Science Foundation, mira a sviluppare memorie basate sul ferroelettrico utilizzando materiali 2D. Le memorie basate sul ferroelettrico offrono velocità di lettura/scrittura più elevate, maggiore resistenza e consumo energetico inferiore rispetto ai dispositivi di memoria convenzionali. L’implementazione di questa tecnologia nel mondo 2D sarebbe economicamente vantaggiosa e supererebbe i limiti di densità di archiviazione.

Oltre alla ricerca, il progetto si concentra fortemente sull’istruzione e sulla sensibilizzazione. Studenti universitari e laureati sono coinvolti nel progetto e agli studenti e agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie vengono offerte opportunità di apprendere la nanotecnologia. L'obiettivo è ispirare ed educare la prossima generazione di scienziati e ingegneri nel campo della scienza e ingegneria dell'informazione quantistica (QISE).

La South Dakota Mines sta collaborando con l'Università del Nebraska-Lincoln alla ricerca su nuove forme di memoria dei computer, con particolare attenzione all'informatica quantistica. Questo finanziamento, insieme alla partecipazione alla MonArk Quantum Foundry, non solo farà avanzare e migliorare la sicurezza informatica, ma creerà anche potenziale per nuove imprese e posti di lavoro ad alta tecnologia nel Sud Dakota.

Il progetto è sostenuto dall'Ufficio per le attività integrate (OD/OIA) della National Science Foundation, dal Programma stabilito per stimolare la ricerca competitiva (EPSCoR) e dal Programma Frontiere tecnologiche (TIP/TF).

Fonte:

– Miniere del South Dakota (https://www.sdsmt.edu/)