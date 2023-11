Le specie di proterosuchidi recentemente scoperte forniscono informazioni sugli antichi rettili

By

Una scoperta rivoluzionaria da parte di un team internazionale di paleontologi ha svelato una specie di proterosuchide precedentemente sconosciuta in India, facendo luce sul variegato mondo degli antichi rettili che popolavano la Terra 250 milioni di anni fa. Questa scoperta, pubblicata sulla rivista Royal Society Open Science, offre preziose informazioni sull’evoluzione degli archosauriformi e sul loro ruolo all’indomani dell’evento di estinzione di massa del Permiano-Triassico.

I proterosuchidi, rettili che assomigliano molto ai moderni coccodrilli, erano un gruppo di arcosauri che prosperarono su Pangea, il supercontinente emerso dopo la massiccia estinzione del Permiano-Triassico, che vide la perdita di innumerevoli specie. Il nuovo fossile è stato portato alla luce da formazioni rocciose risalenti a circa 250 milioni di anni fa, solo pochi milioni di anni dopo l’estinzione della fine del Permiano.

Attraverso un esame rigoroso del fossile, il team lo ha identificato come una specie di proterosuchide precedentemente sconosciuta, chiamandolo Samsarasuchus pamelae. I confronti con altri proterosuchidi dell'ultimo periodo Permiano nell'Europa orientale e del Triassico inferiore in Cina e Sud Africa hanno rivelato caratteristiche anatomiche distinte, come i loro corpi lunghi e snelli e il muso simile a quello di un coccodrillo, che terminava con una caratteristica caduta verso il basso. Questa forma unica del muso probabilmente ha avuto un ruolo nel garantire la preda ai rettili.

Inoltre, ricerche precedenti hanno dimostrato che i proterosuchidi presentavano un'ampia gamma di dimensioni, che andavano da 1.5 a 4 metri di lunghezza. Questi rettili possedevano strutture uditive in grado di rilevare suoni a bassa frequenza, suggerendo che fossero principalmente adattati ad uno stile di vita acquatico.

Il fossile è stato scoperto nelle formazioni rocciose vicino al villaggio di Deoli nel Bengala occidentale, in India. I ricercatori hanno scoperto per la prima volta diversi fossili di vertebre nel sito nel 2015 e da allora li hanno studiati. Si tratta di una scoperta eccezionale poiché sia ​​gli esempi di paratipo che quelli di olotipo della nuova specie sono stati trovati in stretta vicinanza l'uno all'altro.

Questa scoperta arricchisce la nostra comprensione del mondo antico e della diversità della vita che esisteva durante questo periodo critico. Lo studio dei proterosuchidi fornisce informazioni cruciali sull’evoluzione e l’adattamento dei rettili dopo l’evento di estinzione di massa, offrendo una finestra sui complessi ecosistemi che hanno plasmato la storia della Terra.

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è un proterosuchide?

Un proterosuchide è un antico rettile strettamente imparentato con gli arcosauri, il gruppo che comprende uccelli e dinosauri. I proterosuchidi somigliavano ai moderni coccodrilli e vivevano nel supercontinente Pangea dopo l'estinzione di massa del Permiano-Triassico.

Cosa c’è di significativo nelle nuove specie di proterosuchidi scoperte in India?

La nuova specie di proterosuchidi, denominata Samsarasuchus pamelae, fornisce preziose informazioni sull’evoluzione e la diversificazione di questi antichi rettili dopo l’evento di estinzione di massa. Le sue caratteristiche anatomiche uniche, compreso il muso cadente verso il basso, contribuiscono alla nostra comprensione degli adattamenti dei proterosuchidi per la caccia e la sopravvivenza.

Dove è stato scoperto il fossile?

Il fossile è stato trovato in formazioni rocciose vicino al villaggio di Deoli nel Bengala occidentale, in India.

Qual è il significato della scoperta in relazione all'estinzione di massa del Permiano-Triassico?

La scoperta della nuova specie di proterosuchidi aiuta gli scienziati a comprendere meglio il recupero e la diversificazione dei rettili in seguito all’estinzione di massa del Permiano-Triassico, che fu uno degli eventi di estinzione più gravi nella storia della Terra.

In che modo questa scoperta contribuisce alla nostra conoscenza degli antichi ecosistemi della Terra?

Lo studio delle specie di proterosuchidi fornisce preziose informazioni sui complessi ecosistemi che esistevano durante la transizione Permiano-Triassico. I risultati contribuiscono alla nostra comprensione delle interazioni tra le diverse specie e del modo in cui si sono adattate all’ambiente post-estinzione.

