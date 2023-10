Nuovo approccio per la stampa 3D a bassa temperatura di microstrutture di vetro

I ricercatori del Georgia Institute of Technology hanno sviluppato un approccio innovativo alla stampa 3D di microstrutture di vetro a basse temperature utilizzando la luce ultravioletta. Questo metodo innovativo riduce significativamente il calore richiesto e abbrevia il tempo di indurimento, rendendolo ideale per la produzione di piccole lenti in vetro e altre strutture per dispositivi medici e applicazioni di ricerca.

A differenza dei tradizionali processi di produzione del vetro che richiedono temperature di 1,100°C, l'approccio del team della Georgia Tech richiede solo temperature di circa 220°C. Questa innovazione non solo consente di risparmiare energia, ma consente anche la produzione di microelettronica con strutture in vetro. Poiché i materiali semiconduttori utilizzati nella microelettronica non possono resistere alle alte temperature, questo processo di stampa 3D a bassa temperatura fornisce una soluzione praticabile.

L'uso della luce ultravioletta, in particolare della luce UV profonda, per convertire una resina sensibile alla luce in vetro è un aspetto chiave di questo metodo. Il team ha utilizzato una fotoresina basata su un polimero morbido ampiamente utilizzato chiamato PDMS, eliminando la necessità di ulteriori nanoparticelle di silice. Ciò si traduce in un vetro altamente trasparente, liscio come il vetro di silice fusa prodotto commercialmente, senza potenziali problemi ottici associati alle nanoparticelle aggiunte.

Inoltre, la produzione di microstrutture di vetro utilizzando questo approccio offre numerosi vantaggi. I dispositivi microfluidici, comunemente utilizzati per studiare cellule o biofluidi in movimento, potrebbero trarre vantaggio dalla resistenza alla corrosione del vetro rispetto ai materiali polimerici. Inoltre, la compatibilità climatica di questo processo è degna di nota. Il ridotto fabbisogno energetico per il riscaldamento e le minori risorse coinvolte contribuiscono alla sua sostenibilità.

Guidato dal professor H. Jerry Qi, il lavoro del team della Georgia Tech ha implicazioni significative per vari settori, in particolare l'assistenza sanitaria e la ricerca. Il loro approccio basato sui dati e il successo nella fabbricazione di ceramica in condizioni blande aprono la strada a ulteriori progressi nelle tecnologie di stampa 3D.

Fonte:

– “Stampa 3D a bassa temperatura di microstrutture di vetro di silice trasparente” – Mingzhe Li et al., Science Advances (2023)

- Georgia Institute of Technology