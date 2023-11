Una nuova prospettiva sull'assemblaggio gerarchico dei polimeri coniugati achirali

I ricercatori dell’Università dell’Illinois Urbana-Champaign e della Purdue University hanno recentemente pubblicato un documento tecnico intitolato “Subtle Molecular Changes Largely Modulate Chiral Helical Assemblies of Achiral Conjugation Polymers by Tuning Solution-State Aggregation”. In questo studio, gli scienziati esplorano le strutture aggregate allo stato di soluzione dei polimeri coniugati achirali e il loro impatto sull'assemblaggio elicoidale chirale gerarchico.

Comprendere le strutture aggregate e l'assemblaggio dei polimeri coniugati è essenziale per controllare la morfologia dei film sottili solidi e le loro proprietà elettroniche. Tuttavia, questo compito si è rivelato impegnativo a causa del complesso comportamento di aggregazione. I ricercatori si sono concentrati su un copolimero achirale dichetopirrolopirrolo-quatertiofene (DPP-T4) e su due analoghi strutturali con sottili cambiamenti molecolari: DPP-T2M2 funzionalizzato con gruppi metilici e DPP-T2F2 funzionalizzato con atomi di fluoro.

Utilizzando l'analisi di diffusione dei raggi X a piccolo angolo e varie tecniche di imaging microscopico, i ricercatori hanno identificato strutture aggregate distinte in ciascuna soluzione DPP. DPP-T2F2 ha formato aggregati di fibre 1D semicristalline con una struttura interna fortemente legata, mentre DPP-T2M2 ha formato aggregati di fibre 1D semicristalline con una struttura interna debolmente legata. Al contrario, DPP-T4 mostrava aggregati di fogli 2D altamente cristallini.

Questi aggregati nanoscopici si sono ulteriormente sviluppati in mesofasi liotropiche chirali a cristalli liquidi (LC) ad alte concentrazioni di soluzione. È interessante notare che la dimensionalità degli aggregati della soluzione ha svolto un ruolo cruciale nella modulazione dei passi elicoidali chirali gerarchici su scale da nanoscopiche a micrometriche. Gli aggregati di fogli 2D più rigidi del DPP-T4 hanno creato lunghezze primitive molto maggiori rispetto agli aggregati di fibre 1D più flessibili.

Una scoperta affascinante è stata la mesofase piegata a strisce di DPP-T2F2, composta da aggregati di fibre 1D rigide e altamente ordinate, che mostrano un fattore di dissimmetria anisotropico (fattore g) fino a 0.09. Questo studio apre nuove possibilità per il campo emergente dell'(opto)elettronica chirale, fornendo approfondimenti sull'assemblaggio gerarchico dello stato di soluzione dei polimeri coniugati e sull'assemblaggio elicoidale chirale dei semiconduttori organici achirali.

Domande frequenti (FAQ)

Q: Cosa sono gli assemblaggi elicoidali chirali di polimeri coniugati achirali?



A: Gli assemblaggi elicoidali chirali si riferiscono alla formazione di strutture elicoidali da polimeri coniugati achirali (non chirali). Queste strutture hanno una torsione lungo il loro asse, creando proprietà ottiche ed elettroniche uniche.

Q: In che modo le dimensioni degli aggregati della soluzione influiscono sui passi elicoidali chirali gerarchici?



A: La dimensionalità degli aggregati in soluzione, come gli aggregati di fibre 1D o gli aggregati in fogli 2D, modula ampiamente la lunghezza primitiva degli assiemi elicoidali chirali. Gli aggregati di fogli 2D rigidi tendono a creare lunghezze primitive maggiori rispetto agli aggregati di fibre 1D più flessibili.

Q: Quali sono le potenziali applicazioni di questa ricerca?



A: Questa ricerca fornisce approfondimenti fondamentali sull'assemblaggio dei polimeri coniugati achirali, in particolare sul loro assemblaggio elicoidale chirale. La comprensione di questi processi di assemblaggio può aprire la strada a progressi nell'(opto)elettronica chirale e alla progettazione di nuovi materiali con proprietà ottiche ed elettroniche personalizzate.

