Gli astronomi ottengono nuove informazioni sul campo magnetico del Sole

Un team di scienziati internazionali, tra cui ricercatori dell'Università di Sheffield nel Regno Unito, ha fatto un passo avanti significativo nella comprensione del campo magnetico del Sole. Utilizzando i dati raccolti dal Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) alle Hawaii, il telescopio solare più potente del mondo, gli scienziati sono stati in grado di ottenere dettagli senza precedenti sul campo magnetico della superficie “tranquilla” del Sole. Questi dati hanno implicazioni per la nostra comprensione del trasferimento di energia tra i diversi strati del Sole e possono aiutare a spiegare perché lo strato più esterno, noto come corona, è centinaia di volte più caldo della superficie.

Uno dei risultati chiave delle osservazioni è la scoperta di uno schema a forma di serpente nel campo magnetico della bassa atmosfera solare, nota anche come cromosfera. Questo modello è cruciale per la nostra comprensione dei fenomeni energetici che si verificano nel Sole, come il riscaldamento del plasma solare fino a milioni di Kelvin e il verificarsi di potenti esplosioni note come Coronal Mass Ejections (CME). I ricercatori ritengono che le complesse variazioni su piccola scala nella direzione del campo magnetico, coerenti con lo schema a forma di serpente, siano indicative di un processo chiamato riconnessione magnetica, in cui campi magnetici opposti interagiscono e rilasciano energia.

Precedenti ricerche sulle differenze di temperatura tra la corona e la superficie si erano concentrate sulle macchie solari, regioni grandi e altamente magnetiche sulla superficie del Sole. Tuttavia, lo studio attuale ha svelato la complessità degli orientamenti del campo magnetico nel cosiddetto “sole tranquillo”, che è ricoperto da celle convettive più piccole note come granuli. Questi granuli contengono campi magnetici più deboli ma più dinamici, che possono svolgere un ruolo nel bilanciare il bilancio energetico della cromosfera.

Il DKIST, inaugurato nel 2022, ha fornito agli scienziati capacità di osservazione del Sole senza precedenti. Permette loro di osservare le caratteristiche del Sole con un livello di dettaglio sorprendente, simile a vedere una piccola moneta da una distanza considerevole. Il telescopio è frutto della collaborazione tra varie istituzioni, tra cui la Queen's University di Belfast, il National Solar Observatory, il Max Planck Institute for Solar System Research e l'Università Eötvös Loránd.

Facendo luce sulla complessa natura del campo magnetico del Sole, questa ricerca ci porta un passo avanti verso una comprensione completa della nostra stella vivificante.

Fonte:

– Università di Sheffield

- Queen's University di Belfast

– Osservatorio Solare Nazionale

Definizioni:

– Riconnessione magnetica: un processo in cui campi magnetici opposti interagiscono e rilasciano energia.

– Espulsioni di massa coronale (CME): potenti esplosioni che si verificano nella corona del Sole, rilasciando un'enorme quantità di plasma e radiazioni elettromagnetiche.

(Questo articolo si basa sulle informazioni di un articolo originale pubblicato da Devdiscourse)