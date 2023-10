Modelli recentemente scoperti negli strati del Sole forniscono informazioni sul mistero solare

By

Gli astronomi hanno compiuto progressi significativi nello svelare uno degli eterni misteri del sole acquisendo dati rivoluzionari dal campo magnetico solare. I dati sono stati raccolti dal Daniel K Inouye Solar Telescope (DKIST) alle Hawaii, il telescopio solare più potente del mondo. I dati acquisiti hanno fornito le rappresentazioni più dettagliate del campo magnetico del sole sulla sua superficie "tranquilla".

Il team internazionale di scienziati coinvolti nella ricerca, tra cui ricercatori dell'Università di Sheffield, ritiene che questi dati abbiano implicazioni per comprendere il trasferimento di energia tra gli strati del sole. Potrebbe anche aiutare a spiegare perché lo strato più esterno del sole, noto come corona, è centinaia di volte più caldo della superficie, nota come fotosfera, il che è contrario a quanto ci si aspetterebbe.

Le osservazioni del DKIST rivelano e confermano una topologia serpentina del campo magnetico nella bassa atmosfera solare, nota come cromosfera. Comprendere la geometria del campo magnetico è fondamentale per comprendere i vari fenomeni energetici che guidano la dinamica del plasma nell’atmosfera solare. Si ritiene che questi campi magnetici siano anche responsabili dell’alimentazione delle più grandi esplosioni nel sistema solare note come Coronal Mass Ejections (CME).

Il DKIST, inaugurato nel 2022, è un innovativo telescopio ottico solare che consente osservazioni del sole da record. Il telescopio ha un potere risolutivo equivalente a vedere una moneta da 50 centesimi a Manchester da Londra. Il progetto, condotto dalla Queen's University di Belfast in collaborazione con varie istituzioni, ha sfruttato il potere di DKIST per rivelare un nuovo modello complesso di energia nel campo magnetico del sole che assomiglia a una variazione simile a un serpente.

Precedenti studi sulle variazioni di calore tra la corona e la fotosfera si erano concentrati principalmente sulle macchie solari, che sono regioni grandi e altamente magnetiche. Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che il cosiddetto “sole tranquillo” contiene cellule convettive chiamate “granuli” che hanno campi magnetici più deboli ma più dinamici. Questi granuli potrebbero contenere la chiave per bilanciare il bilancio energetico della cromosfera.

Il gruppo di ricerca ha utilizzato DKIST per osservare variazioni su piccola scala nella direzione del campo magnetico nella fotosfera silenziosa. La scoperta inaspettata di uno schema complesso coerente con una variazione simile a un serpente nell’orientamento magnetico suggerisce il rilascio di energia attraverso un processo chiamato riconnessione magnetica. Questo avviene quando due campi magnetici che puntano in direzioni opposte interagiscono e rilasciano energia che contribuisce al riscaldamento atmosferico.

Queste scoperte avvicinano gli scienziati alla comprensione dei misteri del sole. Svelando le complessità del campo magnetico del sole, i ricercatori sperano di far luce sui meccanismi responsabili dell'alimentazione del sole e sul suo comportamento esplosivo.

