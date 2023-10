Uno sguardo più da vicino ai brillamenti solari nel sistema TRAPPIST-1 con il telescopio spaziale James Webb

Gli astrofisici hanno utilizzato il James Webb Space Telescope (JWST) per studiare i brillamenti solari nel sistema TRAPPIST-1, una piccola stella situata a circa 40 anni luce dalla Terra. I risultati di questo studio potrebbero aiutare gli scienziati a cercare esopianeti che assomiglino alla Terra e che potrebbero potenzialmente sostenere la vita.

I mondi piccoli e rocciosi che gli scienziati sperano di esplorare con il telescopio Webb orbitano attorno alle nane M, o nane rosse, che sono stelle volatili. TRAPPIST-1 è una di queste stelle e ospita sette pianeti conosciuti. Nonostante sia poco più grande di Giove, TRAPPIST-1 emette grandi bagliori più volte al giorno, diffondendo la radiazione nello spazio. Ciò rende difficile osservare i pianeti attorno alle nane rosse, poiché i brillamenti possono interferire con il rilevamento delle atmosfere.

Per superare questa sfida, i ricercatori hanno utilizzato il JWST per registrare una serie di bagliori provenienti da TRAPPIST-1 e hanno sviluppato un metodo matematico per separare la luce proveniente dai bagliori dalla radiazione regolare della stella. Ciò ha consentito di ottenere immagini potenzialmente più chiare dei pianeti e delle loro atmosfere.

TRAPPIST-1 è particolarmente interessante per via dei suoi tre pianeti piccoli e rocciosi situati nella zona abitabile, dove potenzialmente potrebbe esistere acqua in superficie. Il telescopio Webb viene utilizzato per cercare tracce atmosferiche attorno a questi pianeti, sebbene un recente studio condotto da Olivia Lim non abbia rilevato alcuna atmosfera attorno a uno dei pianeti, TRAPPIST-1 b.

Studiando i brillamenti di TRAPPIST-1 in dettaglio ed eliminando i loro effetti dalle osservazioni, i ricercatori sperano di raccogliere dati più accurati sui pianeti del sistema. Ritengono inoltre che questo approccio potrebbe essere applicato ad altri sistemi stellari simili vicini alla Terra.

In conclusione, lo studio dei brillamenti solari nel sistema TRAPPIST-1 utilizzando il JWST fornisce preziose informazioni per la futura esplorazione degli esopianeti e per comprendere l’impatto dei brillamenti sul rilevamento atmosferico.

