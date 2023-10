Testare i laser spaziali per le comunicazioni nello spazio profondo: la missione Psyche della NASA

La missione Psyche della NASA, che verrà lanciata oggi, non solo esplorerà un asteroide metallico ma effettuerà anche un test di un nuovo sistema di comunicazione. L'esperimento Deep Space Optical Communications (DSOC) mira a valutare un sistema di comunicazione basato su laser che potrebbe migliorare la trasmissione di informazioni dalle missioni nello spazio profondo, come le future spedizioni su Marte.

La NASA attualmente si affida alla Deep Space Network (DSN) per comunicare con i suoi veicoli spaziali in regioni distanti dello spazio. DSN è costituito da tre siti situati in California, Spagna e Australia, posizionati strategicamente in tutto il mondo per garantire il rilevamento del segnale indipendentemente dalla direzione della Terra. Tuttavia, la velocità della luce impone un ritardo di comunicazione fino a 20 minuti tra la Terra e Marte che non può essere ridotto.

Invece di tentare di migliorare la velocità della comunicazione, la NASA mira a migliorare la larghezza di banda della rete per accogliere il crescente volume di dati provenienti dalle missioni spaziali. Man mano che le missioni diventano più sofisticate, i loro strumenti generano quantità maggiori di dati che devono essere trasmessi. Per risolvere questo problema, la NASA sta aggiornando le parabole di comunicazione a terra originariamente progettate per le comunicazioni radio per gestire le comunicazioni basate su laser (ottiche).

L'introduzione delle comunicazioni laser offre vantaggi significativi rispetto alle comunicazioni radio tradizionali. I sistemi laser hanno il potenziale per trasmettere fino a dieci volte più dati nello stesso lasso di tempo. Per convalidare questi sistemi, la NASA ha testato per diversi anni sistemi dimostrativi in ​​orbita attorno alla Terra e ora testerà la tecnologia sulla missione Psiche. L'esperimento DSOC valuterà l'uso delle comunicazioni laser in una vera missione nello spazio profondo durante i primi due anni del viaggio di Psiche verso la fascia principale degli asteroidi.

I dati raccolti dal telescopio Hale dell'Osservatorio Palomar del Caltech, con il suo diametro di 200 metri, verranno utilizzati per testare il sistema DSOC su distanze fino a 5.1 milioni di miglia. Questa missione aprirà la strada a comunicazioni nello spazio profondo più efficienti e con una larghezza di banda maggiore, rivoluzionando le future esplorazioni spaziali.

Fonti: NASA/JPL-Caltech