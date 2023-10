La mostra di Maureen O'Hara apre al Foynes Flying Boat Museum

By

Il Foynes Flying Boat Museum nella contea di Limerick ha recentemente inaugurato una nuova mostra multimilionaria dedicata alla leggenda di Hollywood ed ex residente di Glengarriff, Maureen O'Hara. Lo spazio espositivo, del costo di 5 milioni di euro, mette in mostra una vasta collezione di cimeli raccolti da Maureen e generosamente donati al museo da suo nipote, Conor Beau Fitzsimons.

La collezione comprende famosi abiti da ballo, gioielli, foto in studio e accessori di molti film di Maureen. Presenta anche abiti e abiti che indossava durante i principali eventi di Hollywood, nonché mobili della sua casa a Glengarriff. Una mostra degna di nota è l'Oscar alla carriera di Maureen, insieme alla trappola per pony che trasportava lei e la leggenda dello schermo John Wayne durante le riprese di The Quiet Man.

Il museo ha espresso la sua gratitudine a Conor Beau Fitzsimons per la sua generosità nel contribuire ad una collezione così incredibile. Nel novembre 2016, numerosi effetti personali e cimeli cinematografici di Maureen sono stati messi all'asta a New York, per un totale impressionante di quasi 500,000 euro. Alcuni punti salienti dell'asta includevano la sceneggiatura personale di Quiet Man di Maureen, una giacca di tweed indossata nello stesso film, un paio di vasi Meissen dalla sua casa di Glengarriff e tazze presentate da John Wayne.

Conor Beau Fitzsimons ha raccontato di aver promesso a sua nonna di mantenere viva la sua eredità ed è per questo che ha donato una parte significativa della sua collezione al museo Foynes. Crede che questa collezione sia un tesoro di ricordi del mondo glamour di una bellissima donna e di una vera leggenda di Hollywood, che vuole condividere con i fan sia in Irlanda che in tutto il mondo.

– La Stella del Sud