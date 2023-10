By

La Northwestern University ha fatto un passo avanti significativo nel campo della cattura del carbonio dall’atmosfera con la sua innovativa tecnica “moisture-swing”. A differenza della tradizionale cattura del carbonio che mira alle emissioni di anidride carbonica (CO2) direttamente dai processi industriali, il nuovo metodo noto come Direct Air Capture (DAC) si concentra sull’estrazione del carbonio dall’aria stessa.

La tecnica dell’oscillazione dell’umidità cattura la CO2 a basse umidità e la rilascia a livelli più alti, ispirandosi alla relazione tra acqua e anidride carbonica. Ciò che distingue questa ricerca è l’uso di metodologie cinetiche e di una varietà di ioni, che consentono di estrarre il carbonio da quasi ogni luogo.

L’autore senior dello studio, Vinayak P. Dravid, spiega che la ricerca non solo espande le opzioni per la cattura degli ioni di carbonio, ma aiuta anche a svelare gli aspetti fondamentali delle interazioni fluido-superficie. La tecnica offre il vantaggio di costi energetici minimi, poiché può sfruttare ambienti con serbatoi naturali di aria umida e secca.

Il team ha notevolmente ampliato il numero di ioni utilizzabili per la cattura del carbonio e ha identificato sistemi ad alte prestazioni. I metodi tradizionali di cattura del carbonio spesso richiedono una notevole energia per rilasciare e riutilizzare la CO2 catturata, rendendoli meno adatti a grandi aree operative come l’agricoltura, la produzione di cemento e l’acciaio.

I ricercatori hanno ampliato la loro esplorazione per includere una gamma più ampia di ioni, e gli ioni con valenza più elevata, come i fosfati, si sono rivelati i più efficaci. Hanno anche scoperto l'efficacia di altri ioni come il silicato e il borato. Con ulteriori esperimenti e modelli computazionali, il team mira a scoprire le ragioni del successo di alcuni ioni.

La tecnica dell’oscillazione dell’umidità ha il potenziale per rimodellare il paesaggio della conservazione e del ripristino ambientale. Il carbonio catturato può essere concentrato, immagazzinato o riutilizzato, offrendo un metodo diretto ed efficiente di cattura del carbonio dall’atmosfera.

Mentre il mondo continua a dare priorità alla riduzione dell’impronta di carbonio, la tecnologia di cattura del carbonio svolge un ruolo cruciale nella lotta al cambiamento climatico. Avanzando e investendo in metodi innovativi come l’umidità-swing, facciamo un passo significativo verso un futuro più verde e sostenibile.

Fonte: Northwestern University, Scienze e tecnologie ambientali