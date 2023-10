Nuove conoscenze sulla dinamica cellulare: un approccio ibrido alla comprensione della formazione dei tessuti

By

Uno studio innovativo condotto dal Prof. Yimin Luo ha introdotto metodi innovativi per svelare il complesso mondo della dinamica cellulare durante lo sviluppo embrionale. Pubblicata su PRX Life, la ricerca offre preziose informazioni sui processi di sviluppo e sul comportamento invasivo delle cellule tumorali.

Le cellule sono classificate come materia attiva, in cui i singoli agenti interagiscono, consumano energia e formano collettivamente strutture più grandi. Questa ampia categoria comprende vari sistemi biologici, tra cui stormi di uccelli, banchi di pesci, monostrati cellulari e colonie batteriche, tutti caratterizzati da fenomeni affascinanti. Tuttavia, diversi sistemi di materia attiva si comportano diversamente, e i modelli e le traiettorie delle cellule rimangono particolarmente sfuggenti a causa delle loro piccole dimensioni e della suscettibilità alle fluttuazioni casuali.

Il prof. Luo, assistente professore di ingegneria meccanica e scienza dei materiali, spiega che studiare i movimenti cellulari al microscopio è estremamente complesso. Le cellule si deformano, intraprendono interazioni biochimiche e si muovono lentamente, rendendo difficile identificare i loro modelli precisi. Inoltre, il laboratorio di Luo osserva e fotografa migliaia di cellule, il che complica ulteriormente la loro ricerca. Sebbene questo ampio set di dati offra preziose opportunità di osservazione, la calibrazione di modelli che utilizzano set di dati così grandi presenta sfide significative.

Per affrontare queste complessità, la prof. Luo e il suo team hanno sviluppato un approccio ibrido che combina l’analisi statistica con la modellazione computazionale. Questa procedura ibrida considera sia le interazioni cellula-cellula che l'influenza dell'ambiente cellulare, consentendo una rappresentazione più accurata della formazione del tessuto. Sfruttando metodi statistici e simulazioni computazionali, i ricercatori sono stati in grado di scoprire caratteristiche chiave che migliorano i modelli classici come il modello Vicsek.

I risultati fanno luce sull’importanza della densità nell’allineamento cellulare per la formazione dei tessuti. Quando le cellule raggiungono un'elevata densità, si allineano per creare i tessuti. Tenendo conto delle interazioni cellulari e dei fattori ambientali nel loro modello ibrido, i ricercatori hanno acquisito una comprensione più profonda di questo processo.

Nel complesso, questo studio contribuisce alla nostra conoscenza della dinamica cellulare, offrendo nuove strade per studiare lo sviluppo embrionale e il comportamento delle cellule tumorali. L’approccio ibrido sviluppato dalla prof.ssa Luo e dal suo team fornisce un quadro promettente per svelare le complessità della formazione dei tessuti e aprire la strada a future scoperte nel campo.

