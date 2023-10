Le origini dei metalli preziosi nel mantello terrestre

Il dottor Simone Marchi del Southwest Research Institute ha contribuito a uno studio innovativo che offre una spiegazione geofisicamente plausibile per l'abbondanza di metalli preziosi, come l'oro e il platino, presenti nel mantello terrestre. Questo studio presenta un nuovo scenario che suggerisce che questi metalli potrebbero non essere completamente affondati nel nucleo della Terra, ma piuttosto essere stati mescolati con i materiali del mantello attraverso processi guidati dall’impatto.

Attraverso simulazioni e modelli, gli scienziati hanno scoperto che questi metalli preziosi potrebbero aver avuto origine da impatti significativi avvenuti durante le prime fasi dell'evoluzione della Terra. Questi impatti avrebbero causato una mescolanza di materiali, impedendo di fatto ai metalli di affondare completamente nel nucleo.

I risultati dello studio fanno luce su un mistero duraturo riguardante la fonte dei metalli preziosi nel mantello terrestre. In precedenza, si credeva che questi metalli si fossero formati in profondità all'interno del nucleo e portati in superficie attraverso l'attività vulcanica. Tuttavia, questo nuovo scenario mette in discussione tale ipotesi e fornisce una spiegazione geofisicamente più plausibile per la loro presenza.

Comprendere le origini dei metalli preziosi non è solo di interesse scientifico ma ha anche importanti implicazioni per vari settori. L'oro e il platino, ad esempio, sono molto preziosi e ampiamente utilizzati in gioielleria, elettronica e altre applicazioni. Acquisendo informazioni su come questi metalli si formano e si distribuiscono all'interno della Terra, i ricercatori possono potenzialmente migliorare i loro metodi di estrazione e garantire un approvvigionamento più sostenibile.

Questo studio rappresenta un significativo passo avanti nella nostra comprensione dei processi geologici della Terra e delle origini dei metalli preziosi. Dimostra il potere delle simulazioni e dei modelli nello scoprire nuove intuizioni e nel ribaltare ipotesi di lunga data. Ulteriori ricerche in quest’area riveleranno senza dubbio di più sugli intricati meccanismi che hanno plasmato il nostro pianeta e le sue preziose risorse.

Definizioni:

– Geofisicamente plausibile: uno scenario o una spiegazione che si allinea con i principi noti della geofisica.

– Mantello: Lo strato della Terra compreso tra la crosta e il nucleo, composto principalmente da rocce silicatiche.

– Simulazioni: modelli o esperimenti basati su computer utilizzati per riprodurre processi del mondo reale.

Fonte:

– Southwest Research Institute: ha collaborato allo studio il Dott. Simone Marchi (fonte articolo)