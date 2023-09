Un nuovo modello rivela il movimento sincronizzato delle ciglia guidato dalle regioni di confine

Un recente studio condotto dagli scienziati dell’MPI-DS ha scoperto un modello organizzativo comune condiviso da vari sistemi, tra cui la folla in uno stadio di calcio, le gambe di un millepiedi e le ciglia nei nostri polmoni.

La coordinazione del battito delle ciglia è essenziale per il loro movimento sincronizzato. A differenza delle azioni coordinate dei tifosi di calcio o del sistema nervoso centrale che controlla le gambe di un millepiedi, le ciglia non hanno un sistema di controllo centralizzato. Tuttavia, per raggiungere la sincronizzazione si basano su interazioni non reciproche e sull’influenza delle regioni di confine.

I ricercatori hanno evidenziato il ruolo cruciale delle regioni di confine nel coordinamento delle ciglia. Quando le ciglia battono insieme, si sincronizzano battendo leggermente prima delle vicine da un lato e leggermente dopo quelle dell'altro lato, creando uno schema ondulato. Questa sincronizzazione viene avviata dalle regioni marginali e facilitata dal fluido che circonda le ciglia.

È interessante notare che le ciglia vicine l'una all'altra non esercitano la stessa forza l'una sull'altra. A seconda della loro posizione, un cilium può essere più influenzato dal suo vicino che viceversa. Questo fenomeno, soprattutto nei sistemi di ciglia densamente popolati, porta a uno schema diretto e non reciproco che forma un'onda.

Le regioni di confine agiscono come pacemaker, trascinando altre ciglia a cascata. Questa osservazione sfida i modelli precedenti che presupponevano che i confini perturbassero l’ordine.

Questo nuovo modello offre approfondimenti sull’autorganizzazione della materia vivente ed evidenzia l’importanza delle proprietà superficiali nella comprensione dei meccanismi di sincronizzazione. I risultati colmano il divario tra la scala microscopica e quella macroscopica, rivelando sorprendenti somiglianze nei principi organizzativi.

Nel complesso, questo studio fa luce sul modello di battito coordinato delle ciglia e sul ruolo svolto dalle regioni di confine nel guidare il loro movimento sincronizzato.

– David J. Hickey et al, Le interazioni non reciproche danno origine alla sincronizzazione rapida del cilio nei sistemi finiti, Atti della National Academy of Sciences (2023). DOI: 10.1073/pnas.2307279120

