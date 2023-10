Missione Psiche della NASA: esplorazione dell'asteroide ricco di metalli

La NASA si sta preparando per un'altra missione su un asteroide chiamata Psyche, che mira a studiare un asteroide con lo stesso nome. La navicella spaziale verrà lanciata a bordo di un razzo SpaceX Falcon Heavy giovedì e intraprenderà un viaggio di sei anni verso la fascia degli asteroidi, dove si trova Psiche. Una volta lì, la sonda orbiterà attorno all'asteroide per due anni, raccogliendo dati sulla sua composizione, età e topografia.

La missione Psiche è guidata dal desiderio di comprendere meglio la Terra. Sebbene conosciamo la crosta e il mantello terrestre, il nucleo rimane in gran parte misterioso a causa della sua posizione profonda. Gli asteroidi ricchi di metalli, come Psiche, trovato nella fascia degli asteroidi, che consiste di resti della formazione del sistema solare miliardi di anni fa, potrebbero contenere indizi sul nucleo della Terra.

Con informazioni limitate ottenute da telescopi come il telescopio spaziale Hubble della NASA e l'Osservatorio stratosferico per l'astronomia a infrarossi (SOFIA), ora in pensione, gli scienziati hanno scoperto che Psiche è un asteroide insolitamente ricco di metalli. Lindy Elkins-Tanton, ricercatrice principale della missione Psiche, sottolinea l'importanza di studiare questi oggetti più piccoli nel sistema solare, poiché forniscono preziose informazioni sulla sua formazione.

Uno degli obiettivi principali della missione è comprendere la formazione e l'aspetto dei nuclei dei pianeti rocciosi, come quelli di Mercurio, Venere, Terra e Marte. Il nucleo svolge un ruolo vitale nel generare campi magnetici, proteggere l’atmosfera e influenzare l’abitabilità. Psiche, essendo uno dei migliori candidati per lo studio dei nuclei metallici, offre ai ricercatori un'opportunità unica.

Sebbene esistano teorie sull'origine di Psiche, gli scienziati riconoscono che potrebbero non essere accurate. Zoe Landsman, ricercatrice presso l'Università della Florida Centrale, ritiene che l'invio di un veicolo spaziale sull'asteroide porterà a scoperte inaspettate. Sottolinea il valore di ogni missione nel trasformare la nostra comprensione del sistema solare.

A parte il suo significato scientifico, Psiche ha attirato l'attenzione per il suo valore astronomico. Nel 2017, Elkins-Tanton ha stimato che l’asteroide potrebbe valere l’incredibile cifra di 10,000 quadrilioni di dollari. Tuttavia, sottolinea che la tecnologia per riportare Psiche sulla Terra o per estrarla effettivamente non esiste attualmente.

Sebbene l’estrazione mineraria spaziale possa sembrare fantascienza, gli scienziati ne prevedono la possibilità in futuro. Il concetto ha attirato l'attenzione nel settore spaziale e ha portato alla formazione di società che esplorano il potenziale delle risorse minerarie nello spazio. Sebbene l’estrazione mineraria dagli asteroidi possa essere più lontana, è promettente per l’ottenimento di elementi preziosi come gli elementi del gruppo del platino (PGE) utilizzati in varie tecnologie.

In conclusione, la missione Psyche della NASA rappresenta un'entusiasmante opportunità per esplorare e studiare un asteroide ricco di metalli nella fascia degli asteroidi. La missione mira ad espandere la nostra comprensione del nucleo terrestre e della formazione dei nuclei dei pianeti rocciosi. Sebbene l’estrazione di risorse nello spazio rimanga un obiettivo lontano, la missione apre prospettive per potenziali futuri sforzi di estrazione spaziale.

Fonte:

– Articolo originale: https://www.cbc.ca/news/technology/nasa-psyche-mission-asteroid-1.6518185