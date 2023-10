I ricercatori fanno passi da gigante nella conversione degli uccelli morti in droni

I ricercatori della New Mexico Tech hanno ottenuto progressi significativi nello sviluppo di droni per uccelli che assomigliano molto agli uccelli vivi. Utilizzando una combinazione di materiali naturali, robotica e tecnologie avanzate, questi droni potrebbero avere una vasta gamma di applicazioni.

Il dottor Mostafa Hassanalian, professore associato di ingegneria meccanica, inizialmente ha utilizzato varie parti di uccelli acquistate da Amazon e le ha attaccate ai droni esistenti per creare un aspetto e uno schema di volo più realistici. Successivamente, ottenne da un tassidermista uccelli morti naturalmente e li dotò di motori specializzati per sbattere le ali e librarsi in volo.

Le potenziali applicazioni per questi droni per uccelli sono vaste. Potrebbero essere utilizzati per la sorveglianza militare o di frontiera, per monitorare la fauna selvatica senza disturbare gli animali vivi, per reindirizzare gli stormi di uccelli lontano dagli aeroporti per evitare rischi per la sicurezza o anche per consentire agli uccelli più grandi di trasportare carichi utili.

Uno dei principali vantaggi dei droni per uccelli è il loro impatto ambientale positivo. Utilizzando materiali naturali e il reverse engineering degli uccelli tassidermici, i ricercatori sono in grado di creare droni che imitano da vicino i modelli di volo e le caratteristiche degli uccelli reali.

Anche se negli Stati Uniti il ​​possesso di aquile morte e di altri predatori aviari è limitato, essi potrebbero rivelarsi il mezzo più efficace per dissuadere gli stormi di uccelli dagli aeroporti. Trasformando questi uccelli in droni e facendoli volare negli aeroporti, il rischio di bird strike può essere notevolmente ridotto.

L’obiettivo attuale del gruppo di ricerca è perfezionare gli aspetti progettuali dei droni per uccelli per garantire che possano volare in modo efficace. Hanno studiato gli angoli di battito delle ali, la frequenza e le velocità di volo degli uccelli vivi per replicare questi fattori nei droni. Il passo successivo prevede l’integrazione di varie tecnologie nei droni, come ad esempio le telecamere per la raccolta dei dati.

L'attuale tempo di volo dei droni-uccelli è di circa 20 minuti. Per estendere questa durata, il team prevede di studiare il modo in cui gli uccelli atterrano, poiché ciò potrebbe fornire informazioni sui meccanismi di ricarica dei droni. Inoltre, mirano a incorporare funzionalità 5G e intelligenza artificiale per migliorare la portata e l’efficienza energetica dei droni.

Incorporando l’apprendimento automatico o l’intelligenza artificiale, questi droni per uccelli hanno il potenziale per rivoluzionare il campo. Ciò potrebbe ottimizzare il consumo energetico e le modalità di volo, rendendoli ancora più efficienti ed efficaci.

In conclusione, lo sviluppo dei droni per uccelli è molto promettente. Combinando design ispirati alla natura con tecnologie all’avanguardia, questi droni hanno il potenziale per essere utilizzati in vari campi, come il monitoraggio ambientale e la sorveglianza aerea.

Fonte:

– New Mexico Tech (fonte dell'articolo originale)