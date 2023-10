Le impronte nel Nuovo Messico confermano la presenza umana nelle Americhe 23,000 anni fa

Una nuova analisi conferma che le impronte trovate nel fango del Nuovo Messico sono state lasciate dagli esseri umani migliaia di anni prima della teoria tradizionale della migrazione degli esseri umani verso le Americhe. La teoria standard afferma che gli esseri umani migrarono dall’Asia all’Alaska circa 14,000 anni fa e si spostarono gradualmente verso sud. Tuttavia, l'affermazione nel 2021 secondo cui le impronte avevano tra 23,000 e 21,000 anni ha sfidato questa teoria. La nuova analisi, utilizzando due metodi diversi, supporta la data precedente e fornisce prove evidenti del fatto che gli esseri umani vivevano nel Nord America durante l’ultima era glaciale.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Science, sfida la teoria dominante secondo cui la cultura Clovis, risalente a 13,500 anni fa, rappresenta la prima cultura umana nelle Americhe. Nonostante le prove crescenti provenienti da altri siti suggeriscano la presenza umana già 16,000 anni fa, la teoria di Clovis continua a prevalere. Quando i ricercatori dell'US Geological Survey e un team internazionale affermarono che i semi rinvenuti nelle impronte risalivano a un'età compresa tra 23,000 e 21,000 anni, gli archeologi furono accolti con scetticismo.

Per confermare l’età delle impronte, i ricercatori si sono concentrati sulla datazione al radiocarbonio del polline di conifere. Isolando e purificando più di 75,000 granuli di polline per campione, sono stati in grado di determinare la composizione isotopica del carbonio utilizzando la spettrometria di massa. Le date al radiocarbonio del polline erano statisticamente identiche alle corrispondenti età dei semi, fornendo ulteriore supporto per l’età delle impronte.

I ricercatori hanno anche utilizzato la datazione con luminescenza stimolata otticamente, che risale all’ultima volta in cui i grani di quarzo sono stati esposti alla luce solare. Questo metodo ha ulteriormente supportato i risultati del radiocarbonio, rivelando un’età minima di circa 21,500 anni per i campioni di quarzo raccolti all’interno degli strati contenenti impronte.

Con molteplici linee di prova che puntano alla stessa fascia di età, lo studio fornisce un forte supporto alla presenza umana in Nord America durante l’ultima era glaciale. I risultati mettono in discussione la narrativa tradizionale della migrazione umana nelle Americhe e richiedono una comprensione rivista del popolamento del continente.

