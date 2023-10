Una svolta nella ricerca sull'Alzheimer: utilizzo della microscopia STED per studiare gli aggregati di amiloide

By

I ricercatori dell'Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), del Karolinska Institute (KI) e della società di biotecnologia BioArctic hanno fatto un importante passo avanti nello studio della malattia di Alzheimer. Combinando la microscopia a deplezione a emissione stimolata (STED), una tecnologia di visualizzazione a superrisoluzione, con un nuovo anticorpo creato di recente, il team è stato in grado di osservare gli aggregati amiloidogenici caratteristici della malattia con un dettaglio senza precedenti.

La malattia di Alzheimer è caratterizzata dall'accumulo di placche costituite da aggregati di proteine ​​beta-amiloide (Aβ) nel cervello. Queste placche sono state collegate al deterioramento dei tessuti e al malfunzionamento del cervello. Con la microscopia confocale convenzionale, queste placche potrebbero essere descritte solo in termini collettivi come amorfe, dense o diffuse. Tuttavia, utilizzando la microscopia elettronica, i ricercatori hanno visto che le placche sono costituite da singole fibre filiformi e con un diametro compreso tra 6 e 10 nanometri.

Sebbene la microscopia elettronica offra una risoluzione più elevata, è costosa e prevede un processo di preparazione del campione che può introdurre artefatti. In questo studio, i ricercatori hanno valutato l’uso della microscopia STED per esaminare la struttura e la morfologia degli aggregati Aβ. Hanno utilizzato sezioni cerebrali di topi modello con malattia di Alzheimer e un nuovo anticorpo umano ricombinante marcato con fluorescenza per reagire selettivamente con gli aggregati Aβ.

I risultati, pubblicati sulla rivista Cell & Bioscience, hanno superato le capacità della microscopia ottica confocale convenzionale. I ricercatori sono stati in grado di ottenere una risoluzione spaziale che supera quella della microscopia confocale convenzionale, consentendo loro di distinguere le singole fibre all’interno delle placche. Finora questo traguardo era possibile solo con la microscopia elettronica.

Questa svolta apre nuove possibilità per studiare ulteriormente i meccanismi coinvolti nella formazione e rimozione degli aggregati Aβ. Fornisce inoltre una migliore comprensione dello sviluppo e della progressione dei sintomi cognitivi e neuropsichiatrici associati alla malattia di Alzheimer.

Gli autori dello studio ritengono che la microscopia STED diventerà uno strumento indispensabile nella ricerca sull'Alzheimer, fornendo preziose informazioni sul ruolo degli aggregati di beta-amiloide nella patogenesi della malattia.

Fonte:

– Cellule e bioscienze (2023). "Nuovo metodo sviluppato per studiare gli aggregati amiloidi legati alla malattia di Alzheimer." DOI: 10.1186/s13578-023-01086-4