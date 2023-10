Nuovo metodo per prevedere il rischio di reazioni avverse ai farmaci

Un recente studio del Karolinska Institutet ha scoperto un nuovo metodo in grado di prevedere il rischio di reazioni avverse ai farmaci nei nuovi trattamenti per l’obesità e il diabete di tipo II. Lo studio, pubblicato su Nature Communications, si è concentrato sulla segnalazione all’interno delle cellule e su come questa possa fornire informazioni sui potenziali effetti collaterali dei farmaci prima che vengano somministrati ai pazienti.

I ricercatori hanno studiato specificamente i farmaci che si legano al recettore GLP-1R, che è un obiettivo importante per il trattamento del diabete di tipo II e dell’obesità. Hanno scoperto che, nonostante siano stati sviluppati per ottenere lo stesso risultato, questi farmaci possono modificare la forma del recettore in modi diversi. Ciò, a sua volta, influenza le proteine ​​di segnalazione che interagiscono con il recettore legato al farmaco e i compartimenti subcellulari in cui avviene questa interazione.

Confrontando i profili di segnalazione e le posizioni di questi farmaci, i ricercatori sono stati in grado di identificare i “quartieri di segnalazione” e correlarli con le reazioni avverse ai farmaci segnalate alla Food and Drug Administration (FDA) statunitense. Queste informazioni possono aiutare a orientare lo sviluppo di nuovi farmaci con minori effetti collaterali per i pazienti.

Lo studio ha utilizzato biosensori in grado di misurare la segnalazione nelle cellule viventi con risoluzione subcellulare, insieme all’analisi comparativa della struttura, alla microscopia time-lapse e alla fosfoproteomica. I ricercatori hanno caratterizzato in modo approfondito un sottoinsieme di farmaci antidiabetici attualmente utilizzati in contesti clinici, nonché un farmaco più recente negli studi clinici disponibile sotto forma di compresse. Hanno in programma di espandere la loro ricerca per includere più farmaci e diversi bersagli di malattie al fine di prevedere meglio il rischio di reazioni avverse ai farmaci.

Questo studio innovativo ha il potenziale per rivoluzionare il processo di sviluppo dei farmaci fornendo informazioni preliminari sulla sicurezza dei farmaci e guidando lo sviluppo di trattamenti più sicuri per i pazienti.

Fonte: Karolinska Institutet, “Nuovo metodo per prevedere il rischio di eventi avversi legati ai farmaci”

Definizioni:

GLP-1R: GLP-1R è l'abbreviazione del recettore del peptide-1 simile al glucagone. È una proteina recettore che si lega al peptide-1 simile al glucagone (GLP-1), coinvolto nella regolazione dei livelli di zucchero nel sangue.

Reazioni avverse ai farmaci: Le reazioni avverse ai farmaci si riferiscono agli effetti indesiderati e dannosi che si verificano a causa dell'uso di un farmaco. Queste reazioni possono variare da lievi a gravi e possono variare da individuo a individuo.

Fonte:

Shane C. Wright et al, i quartieri di segnalazione GLP-1R si associano alla suscettibilità alle reazioni avverse ai farmaci degli incretinomimetici, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41893-4

