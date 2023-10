Un nuovo metodo rivela l'effetto Hall orbitale nella spintronica

By

I ricercatori hanno sviluppato con successo una nuova tecnica che consente l'osservazione diretta dell'effetto Hall orbitale, un fenomeno fisico precedentemente non rilevato. Questa scoperta rivoluzionaria potrebbe avere implicazioni significative per il campo della spintronica e lo sviluppo di dispositivi di archiviazione dati di prossima generazione.

Le memorie spintroniche, utilizzate nei computer e nei satelliti avanzati, si basano sul momento angolare intrinseco di un elettrone, noto come spin, per archiviare e recuperare informazioni. L’effetto Spin Hall, che si verifica a causa del movimento fisico degli elettroni, genera una corrente magnetica che ha applicazioni ad ampio raggio in vari campi, tra cui l’elettronica a bassa potenza e la meccanica quantistica.

In studi recenti, gli scienziati hanno scoperto un altro tipo di movimento esibito dagli elettroni: il momento angolare orbitale, analogo all’orbita della Terra attorno al sole. Questo fenomeno, chiamato effetto Hall orbitale, ha potenziali implicazioni per i materiali magnetici. Tuttavia, rilevarlo e differenziarlo accuratamente dalle correnti di spin si è rivelato impegnativo.

Per risolvere questo problema, i ricercatori della Ohio State University hanno ideato un metodo che utilizza metalli di transizione leggeri, che hanno correnti di Hall di spin deboli, per rilevare le correnti magnetiche derivanti dall’effetto Hall orbitale. Riflettendo la luce laser polarizzata su sottili pellicole di cromo, il team ha osservato un segnale magneto-ottico distinto che indicava la presenza di forti caratteristiche di effetto Hall orbitale negli elettroni accumulati a un'estremità della pellicola.

La rilevazione dell’effetto Hall orbitale apre nuove possibilità di progresso nelle applicazioni spintroniche. Riducendo il consumo energetico dei materiali magnetici, i futuri dispositivi potrebbero beneficiare di prestazioni migliorate, maggiore affidabilità e migliore efficienza energetica. Questa innovazione apre la strada all’uso di correnti orbitali invece di correnti di spin, con un potenziale risparmio di tempo e costi a lungo termine.

I ricercatori mirano a esplorare ulteriormente la relazione tra gli effetti Hall di spin e gli effetti Hall orbitali in diversi tipi di metalli. La comprensione di questi complessi fenomeni fisici contribuirà ai progressi in vari campi e allo sviluppo di nuove tecnologie.

Fonte:

– Igor Lyalin et al, Rilevazione magneto-ottica dell'effetto Hall orbitale nel cromo, Physical Review Letters (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.156702

– L’Università statale dell’Ohio