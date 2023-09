Micropettini: sfruttare il potenziale dei laser ad alte prestazioni

By

I ricercatori della Chalmers University of Technology in Svezia hanno compiuto un passo avanti significativo nello sviluppo dei microcomb, rendendoli dieci volte più efficienti e aprendo la porta a nuove scoperte nell’esplorazione spaziale e nell’assistenza sanitaria. I micropettini, che sono essenzialmente righelli fatti di luce, hanno il potenziale per rivoluzionare vari campi grazie alla loro capacità di misurare con precisione le frequenze.

Un microcomb funziona utilizzando un laser per inviare fotoni che circolano all'interno di un microrisonatore, dividendo la luce in un'ampia gamma di frequenze. Queste frequenze sono posizionate in relazione tra loro, creando un nuovo tipo di sorgente luminosa con più frequenze all'unisono, simili ai laser.

Le applicazioni dei microcomb sono vaste e vanno dalla calibrazione degli strumenti utilizzati nella ricerca di esopianeti al monitoraggio della propria salute analizzando campioni di respiro. Tuttavia, i microcomb precedenti presentavano limitazioni in termini di efficienza, impedendo loro di realizzare il loro pieno potenziale.

I ricercatori della Chalmers University hanno superato questa limitazione sviluppando un metodo che aumenta di dieci volte la potenza del laser del microcomb e ne aumenta l'efficienza da circa l'1% a oltre il 50%. Questo metodo prevede l'utilizzo di due microrisonatori, che lavorano insieme per migliorare le prestazioni del microcomb.

Questa svolta è significativa perché porta la tecnologia laser ad alte prestazioni in una gamma più ampia di mercati. Ad esempio, i microcomb possono essere utilizzati nei moduli Lidar per veicoli autonomi, satelliti GPS, droni di rilevamento ambientale e data center per applicazioni IA ad uso intensivo di larghezza di banda.

La maggiore efficienza e potenza dei microcomb hanno il potenziale per accelerare i progressi nell’esplorazione spaziale, nella sanità e in vari altri settori. Questa ricerca apre la strada a ulteriori sviluppi nella tecnologia laser e mette in mostra le capacità rivoluzionarie dei micropettini.

Fonte:

– Università di Tecnologia di Chalmers. “I ricercatori di Chalmers realizzano un microcomb che potrebbe aprire la strada a nuove tecnologie”. ScienceDaily. ScienceDaily, 11 marzo 2021.

– Immagine di Wokandapix da Pixabay