Un nuovo approccio combina l’intelligenza artificiale e la biologia sintetica per scoprire peptidi antimicrobici

I ricercatori dell’Istituto Max Planck per la microbiologia terrestre hanno sviluppato un nuovo approccio per scoprire e creare nuovi peptidi antimicrobici (AMP) in grado di combattere i batteri. Combinando biologia sintetica e intelligenza artificiale (AI), il team ha creato un metodo più efficiente per identificare e progettare AMP con attività ad ampio spettro contro diversi agenti patogeni.

Tradizionalmente, la maggior parte dei farmaci a base di peptidi sono isolati da fonti naturali. Tuttavia, la crescente prevalenza della resistenza agli antibiotici rappresenta una significativa minaccia per la salute globale. Per affrontare questo problema, i ricercatori hanno sfruttato la potenza dell’intelligenza artificiale, in particolare del deep learning, per accelerare la scoperta e la progettazione di AMP.

Attraverso il deep learning generativo, il team ha progettato migliaia di candidati AMP de novo. Per restringere le opzioni, hanno quindi applicato algoritmi predittivi di deep learning. Utilizzando questo approccio, hanno identificato 30 AMP funzionali con attività antimicrobica. È importante sottolineare che sei di questi peptidi hanno mostrato un'attività ad ampio spettro contro agenti patogeni multiresistenti e non hanno sviluppato resistenza batterica.

Per superare le sfide della sintesi chimica e della produzione limitata di peptidi, i ricercatori hanno creato una pipeline di sintesi proteica priva di cellule. Questa pipeline consente una produzione rapida ed economica di AMP direttamente da modelli di DNA, consentendo uno screening ad alto rendimento.

La combinazione di intelligenza artificiale e biologia sintetica offre numerosi vantaggi nella scoperta e nella progettazione di peptidi bioattivi. Aumentando il numero di candidati che possono essere testati sperimentalmente in un breve lasso di tempo, le possibilità di trovare peptidi antimicrobici efficaci aumentano significativamente. Questo approccio contribuisce all'esplorazione dello spazio peptidico non naturale e integra i recenti progressi nella progettazione computazionale.

I ricercatori mirano a ottimizzare ulteriormente la resa della produzione di peptidi e a migliorare la stabilità e la sicurezza degli AMP. Hanno inoltre in programma di esplorare modelli generativi profondi aumentati, aumentando il tasso di successo nell'identificazione di candidati attivi insegnando alle macchine rappresentazioni molecolari per le proprietà desiderate.

Con l’intensificarsi della lotta contro la resistenza agli antibiotici, l’integrazione dell’intelligenza artificiale e della biologia sintetica offre una strada promettente per la scoperta e lo sviluppo di nuovi agenti antimicrobici.

