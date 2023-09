Energia oscura: una forza significativa nell'universo

Una recente misurazione dell’Universo ha fornito ulteriori prove del fatto che l’energia oscura costituisce una porzione significativa del cosmo. Secondo i risultati, l’energia oscura rappresenta circa il 69% della densità totale di materia-energia, lasciando il 31% sia per la materia normale che per la materia oscura.

La materia normale, nota anche come materia barionica, comprende stelle, galassie, atomi e vita e si stima che costituisca solo il 20% della materia totale. La materia oscura, che consiste di particelle subatomiche ancora da scoprire, rappresenta il restante 80%. L’energia oscura, d’altra parte, è una forza responsabile dell’espansione accelerata dell’Universo. Gli scienziati devono ancora determinare cosa sia esattamente l’energia oscura, ma gioca un ruolo significativo nella densità della materia-energia.

Comprendere il tasso di espansione dell’Universo è fondamentale affinché gli scienziati possano comprendere la natura dell’energia oscura e il suo impatto sull’espansione cosmica. Determinare la densità di materia-energia può far luce sul futuro dell’Universo, se continuerà ad espandersi indefinitamente o eventualmente invertirà e si contrarrà in un fenomeno noto come Big Crunch.

Per misurare la quantità di energia oscura, gli astronomi si affidano agli ammassi di galassie. Questi ammassi si formano nel corso di miliardi di anni sotto l'influenza della gravità. Confrontando il numero e la massa delle galassie in un ammasso ed effettuando simulazioni numeriche, gli scienziati possono calcolare le proporzioni di materia ed energia. I ricercatori hanno utilizzato una tecnica chiamata GalWeight per stimare la massa degli ammassi di galassie contando il numero di galassie in ciascun ammasso. Confrontando i loro risultati con ammassi simulati, hanno determinato che l’Universo è costituito per il 31% da materia.

Questa misurazione si allinea strettamente con gli sforzi precedenti e altre misurazioni della densità di materia-energia dell’Universo, fornendo una stima più accurata. Sottolinea inoltre l'importanza dell'abbondanza di cluster come tecnica per comprendere i parametri cosmologici.

I risultati contribuiscono a una migliore comprensione dell’energia oscura e ci avvicinano allo svelamento dei misteri dell’Universo.

Fonte:

– Il diario astrofisico