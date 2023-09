L'Università di Liverpool sviluppa un nuovo materiale per migliorare le maschere facciali e le apparecchiature filtranti contro il COVID-19

Un gruppo di ricerca dell’Università di Liverpool ha creato un materiale innovativo che ha il potenziale per rivoluzionare l’efficacia delle maschere facciali e di altre apparecchiature filtranti nella lotta alla diffusione del COVID-19 e di altri virus. Pubblicato sulla rivista Nature Communications, il loro articolo intitolato “Attaching protein-adsorbing silica particelle alla superficie dei substrati di cotone per la cattura di bioaerosol incluso SARS-CoV-2” dimostra che questo nuovo materiale è circa il 93% più efficiente nel catturare le proteine, compreso il coronavirus proteine, pur mantenendo la traspirabilità.

Le menti dietro questo materiale innovativo sono il professor Peter Myers e il dottor Simon Maher. Utilizzando la loro esperienza rispettivamente nella cromatografia e nella spettrometria di massa, hanno sviluppato un metodo che consente alle proteine ​​di aderire alla superficie di un materiale. È stato durante la pandemia che il professor Myers si è reso conto che questo processo poteva essere invertito per assorbire le proteine, in particolare la proteina spike S1 che si trova sulla membrana lipidica esterna del virus SARS-CoV-2.

Per creare il materiale, il team ha modificato la superficie delle particelle di silice sferiche utilizzate tradizionalmente nella cromatografia, rendendola altamente adesiva alla proteina spike S19 del COVID-1. Hanno inoltre aumentato la porosità e il volume interno delle particelle di silice, ottenendo un’ampia superficie e la capacità di catturare il virus. Questo materiale si è dimostrato promettente non solo nelle maschere per il viso ma anche nei filtri dell’aria per aeroplani, automobili e sistemi di climatizzazione.

Tuttavia, questo materiale è ancora nella fase di prova del concetto. Il professor Myers sottolinea che, sebbene il COVID-19 non rappresenti più una minaccia globale, le potenziali applicazioni di questo materiale sono vaste. Il team sta attualmente esplorando lo sviluppo di superfici “appiccicose” ancora più avanzate in grado di catturare una gamma di bioaerosol, tra cui la nuova variante COVID BA.2.86, l’influenza e altri virus mortali come Nipah.

Nel complesso, questo materiale innovativo sviluppato dall’Università di Liverpool ha il potenziale per migliorare notevolmente l’efficacia delle maschere facciali e delle apparecchiature filtranti nella lotta non solo all’attuale pandemia ma anche alle future epidemie virali.

– Kieran Collings et al, “Attaccare particelle di silice che adsorbono proteine ​​alla superficie dei substrati di cotone per la cattura di bioaerosol incluso SARS-CoV-2”, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-40696-x