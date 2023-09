Una nuova analisi della gravità di Marte supporta l’esistenza dell’antico oceano

By

Un recente studio condotto dal professor Jaroslav Klokočník dell'Istituto Astronomico dell'Accademia Ceca delle Scienze ha utilizzato un nuovo metodo per analizzare la forza gravitazionale di Marte per fornire ulteriori prove dell'esistenza di un paleo-oceano marziano settentrionale. La ricerca, pubblicata sulla rivista Icarus, amplia gli approcci precedenti e offre una comprensione più dettagliata della portata dell’antico oceano.

I risultati dello studio hanno implicazioni significative per la ricerca dell’acqua su Marte e il potenziale della vita passata o presente sul pianeta. I ricercatori notano che questa tecnica di analisi della gravità può essere applicata a varie discipline come geologia, geofisica, idrologia e glaciologia, fornendo preziose informazioni sul corpo celeste.

L’approccio tradizionale alla mappatura di una superficie planetaria basato esclusivamente sulle anomalie gravitazionali è stato superato dagli autori, che hanno introdotto un nuovo processo che analizzava gli aspetti gravitazionali calcolati dalle misurazioni delle anomalie gravitazionali. Questi aspetti della gravità offrono una caratterizzazione matematica delle forze gravitazionali esercitate da diverse caratteristiche della superficie di Marte, come montagne e fosse.

Per supportare la loro analisi, i ricercatori hanno utilizzato i dati topografici ottenuti dallo strumento Mars Orbital Laser Altimeter a bordo del Mars Global Surveyor della NASA. Lo strumento ha mappato il pianeta per 4 anni e mezzo, fornendo informazioni cruciali per comprendere la superficie marziana.

Anche il lavoro precedente del professor Klokočník ha utilizzato questa tecnica di analisi della gravità per confermare l'esistenza di paleolaghi e sistemi di paleolivi sotto le sabbie del Sahara sulla Terra. Il metodo è stato utilizzato anche per confrontare le caratteristiche geografiche della Terra con quelle di Venere, aiutandoci nella comprensione dei diversi corpi celesti.

Questo approccio innovativo all’analisi della gravità dimostra il potenziale per un’ulteriore esplorazione e comprensione di Marte e della sua storia geologica. È un importante passo avanti nello svelare i misteri del passato del nostro pianeta vicino e la possibilità che esistessero antichi oceani.

