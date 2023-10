Gli strumenti di mappatura svelano i misteri del ghiaccio d'acqua sotterraneo su Marte

Raffinate tecniche di mappatura stanno gettando nuova luce sulla presenza di ghiaccio d'acqua nel sottosuolo di Marte, offrendo preziose informazioni per future missioni robotiche e umane sul Pianeta Rosso.

Gli scienziati coinvolti nel progetto Mars Subsurface Water Ice Mapping (SWIM) della NASA hanno generato tre mappe dettagliate che rivelano la distribuzione del ghiaccio a varie profondità. Utilizzando i dati della telecamera HiRISE (High Risoluzione Imaging Science Experiment) a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter, il team è stato in grado di affinare le proprie tecniche di mappatura e ottenere una comprensione più chiara di dove è presente il ghiaccio nel sottosuolo.

Le mappe, che raffigurano il ghiaccio a profondità da zero a un metro, da uno a cinque metri e a profondità superiori a cinque metri, servono come strumento cruciale per i pianificatori e gli scienziati delle missioni. Le informazioni raccolte possono essere utilizzate per identificare potenziali siti di atterraggio per future missioni per studiare il ghiaccio poco profondo e facilitare l’estrazione di risorse per il supporto vitale e la generazione di carburante.

“Le nostre mappe sono importanti anche per le future missioni terrestri, sia robotiche che umane. I pianificatori di missioni che desiderano studiare il ghiaccio superficiale possono utilizzare le nostre mappe come parte della selezione dei siti di atterraggio”, spiega Nathaniel Putzig, uno dei co-investigatori principali del progetto SWIM.

Queste mappe hanno anche un significato aggiuntivo nel campo degli studi di esobiologia. Il ghiaccio su Marte non solo costituisce una risorsa preziosa per sostenere la vita umana, ma potrebbe anche svolgere un ruolo nel preservare potenziali biofirme della vita antica. Il ghiaccio potrebbe proteggere queste delicate impronte dalle dannose radiazioni ionizzanti, rendendole più suscettibili al rilevamento da parte di future missioni.

La scoperta del “terreno poligonale” è un’altra scoperta interessante derivante dagli sforzi di mappatura. In queste regioni, il ghiaccio sotterraneo si espande e si contrae stagionalmente, causando la formazione di distinte fessure poligonali sulla superficie marziana. L'osservazione di queste crepe che si estendono attorno a nuovi crateri da impatto indica la presenza di ghiaccio nascosto sotto la superficie.

FAQ

1. Come sono state create le mappe del ghiaccio d'acqua sotterraneo su Marte?

Le mappe sono state generate utilizzando raffinate tecniche di mappatura e dati provenienti dalla telecamera HiRISE a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter.

2. Qual è il significato di queste mappe?

Le mappe aiutano i pianificatori delle missioni a identificare potenziali siti di atterraggio per missioni future e facilitano lo studio del ghiaccio poco profondo e l'estrazione di risorse su Marte. Hanno valore anche per gli studi di esobiologia poiché il ghiaccio può preservare le biofirme della vita antica.

3. Qual è l'importanza del “terreno poligonale”?

Il “terreno poligonale” si riferisce alla formazione di fessure poligonali sulla superficie marziana causate dall’espansione e contrazione stagionale del ghiaccio sotterraneo. L'osservazione di queste crepe attorno a nuovi crateri da impatto suggerisce la presenza di ghiaccio nascosto sotto la superficie.

4. Quali altre considerazioni sono necessarie per le missioni umane su Marte?

Oltre alle risorse di ghiaccio d'acqua, quando si pianificano le missioni umane su Marte è necessario tenere conto della sicurezza del sito di atterraggio, delle specifiche solari e termiche e di altri fattori.

Fonte: phys.org