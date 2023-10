Siena Galaxy Atlas fornisce informazioni dettagliate su oltre 380,000 galassie

By

Il Siena Galaxy Atlas (SGA) è una nuova risorsa che offre misurazioni precise e informazioni dettagliate su oltre 380,000 galassie. L'atlante, che raccoglie i dati di tre indagini note come DESI Legacy Surveys, fornisce informazioni sulla posizione, la forma e le dimensioni delle grandi galassie vicine. È liberamente accessibile online per ricercatori e astrofili.

I dati utilizzati nell'SGA sono stati raccolti tra il 2014 e il 2017 in preparazione dell'esperimento Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI). Questo esperimento mira a studiare l'energia oscura, una forza sconosciuta che sta accelerando l'espansione dell'universo.

La SGA copre quasi la metà del cielo notturno, con immagini catturate nelle lunghezze d'onda ottiche e infrarosse. È tra le più grandi indagini sulle galassie fino ad oggi. I dati nell'atlante raggiungono un nuovo livello di precisione e forniscono informazioni sui profili di luce delle galassie, rendendolo una risorsa preziosa per studiare in dettaglio le galassie vicine.

La SGA si basa su secoli di sforzi per mappare il cielo notturno. Migliora le precedenti compilazioni di galassie fornendo dati affidabili su posizioni, dimensioni e forme delle galassie, eliminando anche voci che non sono galassie, come stelle o artefatti.

Questa risorsa completa guiderà il progresso in vari rami dell'astronomia e dell'astrofisica. Aiuterà nella selezione di campioni di galassie per l’osservazione mirata, migliorerà la ricerca sui modelli di formazione stellare e sulle morfologie delle galassie e contribuirà alla comprensione della distribuzione della materia oscura nell’universo.

Le DESI Legacy Surveys, che hanno fornito i dati per la SGA, sono state condotte utilizzando strumenti all'avanguardia sui telescopi gestiti da NOIRLab. La SGA, insieme ai dati DESI Legacy Imaging Surveys, è a disposizione della comunità astronomica attraverso il Community Science and Data Center di NOIRLab.

Nel complesso, il Siena Galaxy Atlas è un potente strumento che consente agli astronomi di esplorare e studiare una vasta collezione di galassie, offrendo nuove intuizioni sui misteri dell'universo.

Fonte:

– Il supplemento del diario astrofisico

– NOIRLab