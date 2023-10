Nuova scoperta: il fossile di Lorrainosaurus fa luce sulla prima evoluzione dei plesiosauri

By

Un team di paleontologi di varie istituzioni ha fatto una nuova entusiasmante scoperta sull'evoluzione dei plesiosauri, un antico clade di creature marine. I ricercatori hanno studiato un fossile di Lorrainosaurus conservato al Museo Nazionale di Storia Naturale del Lussemburgo e hanno scoperto che i plesiosauri si sono evoluti prima di quanto si pensasse in precedenza. I loro risultati sono pubblicati sulla rivista Scientific Reports.

I plesiosauri erano grandi creature simili a squali che vivevano negli oceani milioni di anni fa. Erano conosciuti per le loro dimensioni e le mascelle potenti, guadagnandosi il soprannome di "assassini del mare". Attraverso il loro studio, i paleontologi hanno appreso che alcune specie di plesiosauri crescevano fino a 14.5 metri di lunghezza e avevano due paia di pinne laterali, conferendo loro un'agilità superiore nell'inseguimento della preda.

Il fossile di Lorrainosaurus è stato scoperto vicino a Lorrain, in Francia, da paleontologi dilettanti nel 1983. Successivamente è stato studiato dai ricercatori del MNHN prima di essere esposto. Il nuovo studio ha dato una nuova occhiata al fossile e lo ha identificato come un nuovo genere, che hanno chiamato Lorrainosaurus. I ricercatori hanno anche osservato che questo particolare fossile era più piccolo di altri esemplari correlati, misurando circa 6 metri di lunghezza.

Esaminando le caratteristiche del fossile di Lorrainosaurus e confrontandole con altri reperti, il gruppo di ricerca ha stabilito che Lorrainosaurus fu uno dei primi plesiosauri, dando origine a rettili marini più grandi in periodi successivi. Inoltre, hanno scoperto che i plesiosauri si sono evoluti prima di quanto si credesse in precedenza, risalendo al periodo Giurassico medio. Hanno anche scoperto che i plesiosauri abitavano prevalentemente l’area che oggi è l’Europa occidentale.

Questa nuova scoperta fornisce preziose informazioni sull’evoluzione iniziale e sul significato ecologico dei plesiosauri. Evidenzia come questi predatori all’apice esistessero e prosperarono per circa 80 milioni di anni. Ulteriori ricerche in questo campo continueranno ad approfondire la nostra comprensione della vita marina preistorica.

Fonte:

– Sven Sachs et al, L'ascesa dei pliosauridi macropredatori vicino alla transizione Giurassico inferiore-medio, Scientific Reports (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-43015-y

– Articolo di notizie di Phys.org: un nuovo sguardo a un Lorrainosaurus in un museo scopre che i plesiosauri si sono evoluti prima di quanto si pensasse