Una legge della natura proposta: crescente complessità nei sistemi naturali

By

Gli scienziati hanno proposto una nuova legge per spiegare la tendenza dei sistemi ad aumentare la complessità. Questa legge si basa sulla teoria dell'evoluzione di Darwin e mira a fornire una spiegazione universale per l'evoluzione dei sistemi fisici. Guidati dall’astrobiologo Dr. Michael L Wong, i ricercatori hanno descritto quella che chiamano “legge della natura mancante”.

La proposta “legge dell’informazione funzionale crescente” afferma che un sistema evolverà e aumenterà in complessità quando molte diverse configurazioni del sistema saranno sottoposte a selezione per una o più funzioni. Questa legge estende il concetto di “sopravvivenza del più adatto” e include la selezione per la stabilità, la novità e la capacità di continuare i processi fondamentali.

I ricercatori sostengono che questa legge si applica a tutti i sistemi complessi, dalla scala atomica a quella planetaria, compresa la vita sulla Terra e potenzialmente anche l’intelligenza artificiale. Il concetto chiave è l'idea di "selezione per funzione", secondo la quale i sistemi in evoluzione mostrano ricchezza combinatoria e subiscono una selezione in base alla loro capacità di svolgere funzioni specifiche.

Secondo gli scienziati, la formulazione di questa legge fornisce una nuova prospettiva sull’evoluzione dei diversi sistemi nell’universo. Potrebbe avere implicazioni ad ampio raggio per comprendere le origini dell’universo e come si è sviluppato nel tempo. I ricercatori suggeriscono che questa legge potrebbe anche aiutare a prevedere lo sviluppo di sistemi sconosciuti, come la chimica organica su Titano, luna di Saturno.

Tuttavia non tutti nella comunità scientifica sono convinti di questa proposta di legge. Alcuni sostengono che, sebbene nel mondo inanimato possano emergere sistemi diversi, ciò non richiede necessariamente un nuovo principio sottostante come la selezione darwiniana.

Questa ricerca fa luce sulla natura complessa dei sistemi e sulle forze che guidano la loro evoluzione. Offre un nuovo quadro per comprendere l’evoluzione dei sistemi fisici e il modo in cui potrebbero interagire con l’intelligenza artificiale in futuro.

Fonte:

– Articolo originale: [Nome della fonte]

– Definizioni:

– Legge dell’informazione funzionale crescente: una proposta di legge che afferma che i sistemi evolvono e aumentano in complessità quando diverse configurazioni del sistema vengono selezionate per una o più funzioni.

– Teoria darwiniana: la teoria dell’evoluzione per selezione naturale proposta da Charles Darwin, secondo la quale le variazioni e i tratti degli individui portano alla sopravvivenza e alla riproduzione di quelli con tratti vantaggiosi.