Le meduse possiedono sorprendenti capacità di apprendimento nonostante il semplice sistema nervoso

Un nuovo studio dell’Università di Copenaghen rivela che le meduse hanno capacità di apprendimento più elevate di quanto si credesse in precedenza, sfidando l’idea che sistemi nervosi più avanzati equivalgano a un maggiore potenziale di apprendimento. I ricercatori si sono concentrati sulla medusa caraibica, una specie nota per la sua natura velenosa. Sebbene queste creature possiedano solo 1,000 cellule nervose e siano prive di un cervello centralizzato, sono capaci di complessi processi di apprendimento. Questa scoperta non solo cambia la comprensione del cervello, ma ha anche implicazioni per le funzioni cognitive umane e lo studio della demenza.

L’opinione scientifica prevalente era che gli animali con un sistema nervoso più avanzato avessero una maggiore capacità di apprendimento. Tuttavia, questo studio mette in discussione questa nozione. Le meduse e i loro parenti, noti collettivamente come cnidari, sono tra i primi animali a sviluppare un sistema nervoso. Le meduse scatola, note per vivere nelle paludi di mangrovie dei Caraibi e avere 24 occhi, usano il loro sistema visivo per cacciare i copepodi tra le radici.

Il neurobiologo Anders Garm, che studia le cubmeduse da oltre un decennio, ha scoperto che le meduse possono imparare dai propri errori e modificare il proprio comportamento. Quando si avvicinano alle radici delle mangrovie, le meduse valutano le distanze per determinare quando voltarsi. Questa capacità è fondamentale per la loro sopravvivenza. Il gruppo di ricerca ha scoperto che il contrasto, ovvero l’oscurità della radice rispetto all’acqua, è fondamentale per la valutazione della distanza. Inoltre, il rapporto tra distanza e contrasto cambia ogni giorno a causa di fattori esterni come l’acqua piovana e l’azione delle onde. La medusa può combinare impressioni visive e sensazioni per imparare da ogni manovra evasiva fallita.

Questi risultati mettono in discussione le credenze precedenti su ciò di cui sono capaci gli animali con un sistema nervoso semplice. Lo studio ha inoltre identificato le cellule specifiche coinvolte nell'apprendimento avanzato all'interno delle meduse. Comprendere i meccanismi di apprendimento nelle meduse potrebbe fornire informazioni sui processi cellulari di apprendimento in altri animali. Questa ricerca ha potenziali implicazioni per lo studio della formazione della memoria e potrebbe contribuire a una migliore comprensione e a una potenziale neutralizzazione della demenza in futuro.

Fonte:

– Studio dell’Università di Copenaghen, pubblicato su Current Biology