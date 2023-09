Nuove conoscenze sulle interazioni dei neutrini

La ricerca condotta presso l’Università di Hokkaido ha scoperto interazioni precedentemente non rilevate tra neutrini e fotoni, le particelle fondamentali della luce e della radiazione elettromagnetica. I neutrini, particelle sfuggenti e difficili da studiare a causa della loro minima interazione con altre particelle, sono da tempo oggetto di fascino nel mondo della fisica. I risultati, pubblicati sulla rivista Physics Open, fanno luce sulle interazioni quantomeccaniche di queste misteriose particelle e sulle loro potenziali implicazioni per la nostra comprensione del Sole e di altre stelle.

I neutrini, elettricamente neutri e quasi privi di massa, sono abbondanti nell’universo. Fluiscono dal sole in gran numero e attraversano la Terra e i nostri corpi con scarso effetto. Comprendere i neutrini è essenziale per far avanzare la nostra conoscenza della fisica delle particelle e testare la validità del Modello Standard.

In condizioni normali, i neutrini non interagiscono con i fotoni. I ricercatori dell'Università di Hokkaido hanno però scoperto che, quando immesso nel plasma, uno stato della materia che si verifica attorno alle stelle e caratterizzato da gas ionizzato, neutrini e fotoni può essere indotto a interagire nei campi magnetici uniformi presenti. Questa interazione è resa possibile da un fenomeno teorico chiamato effetto Hall elettrodebole, in cui le forze elettromagnetiche e deboli si fondono nella forza elettrodebole.

I ricercatori hanno sviluppato una descrizione matematica di questa inaspettata interazione neutrino-fotone, nota come lagrangiana, che comprende tutti gli stati energetici conosciuti del sistema. Questa scoperta ha implicazioni che vanno oltre la fisica fondamentale e potrebbe potenzialmente fornire spunti sul mistero del riscaldamento della corona solare. La corona solare, l’atmosfera più esterna del sole, è significativamente più calda della superficie solare e la comprensione del meccanismo alla base di questa disparità di temperatura ha a lungo lasciato perplessi gli scienziati. L'interazione tra neutrini e fotoni, come rivelato da questa ricerca, potrebbe liberare energia che riscalda la corona solare.

Il team dell’Università di Hokkaido prevede di continuare il proprio lavoro per ottenere informazioni più approfondite, in particolare per quanto riguarda il trasferimento di energia tra neutrini e fotoni in condizioni estreme. Svelando le complesse interazioni di queste particelle sfuggenti, possiamo sbloccare nuove comprensioni dell’universo e dei suoi elementi costitutivi fondamentali.

Fonte: Università di Hokkaido